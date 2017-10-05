جبهة النصرة تنفي إصابة الجولاني جراء قصف روسي

نفت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ إصابة زعيمها أبو محمد الجولاني، وقالت إنه “في صحة جيدة”، وما يزال يقوم بواجباته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 60 مسلحا من جبهة فتح الشام وإصابة زعيمها أبو محمد الجولاني بجروح خطيرة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف قوله إن المخابرات العسكرية الروسية كشفت أمس عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة “جبهة النصرة” بحضور الجولاني.

وتابع البيان أن مقاتلتين من طراز “سو-34″ و”سو-35″ استهدفتا الاجتماع، ما أسفر عن القضاء على 12 قياديا بـ”النصرة” و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من عشرة آخرين بينهم الجولاني.

وذكر كوناشينكوف أن “زعيم النصرة أصيب بجروح بالغة جراء الشظايا وفقد يده، وأفادت عدة مصادر مستقلة بأنه في حالة صحية حرجة”.

واختتم البيان بالقول إن “وزارة الدفاع الروسية ستستمر في إجراء عمليات خاصة بغية تصفية الإرهابيين المتورطين في هجمات على العسكريين الروس في سورية”.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن روسيا شنت ضربات جوية يوم الثلاثاء في محافظة ادلب استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية.

وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن الطائرات كانت تركز على نقطة واحدة داخل المطار الذي يوجد به انفاق تحت الارض”، ولم يستطع تأكيد تقارير روسيا بشأن إصابة الجولاني بجروح خطيرة. (DPA)