هولندا : ما هي الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية الهولندية من حامليها ؟

هولندا : ما هي الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية الهولندية من حامليها ؟

نشرت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية، على موقعها الرسمي، الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية الهولندية من حامليها، والاستثناءات من ذلك.

وجاء في موقع الدائرة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الجنسية تفقد تلقائياً من البالغين في الحالات التالية:

1- إذا حصلت بشكل طوعي على جنسية أخرى، فستفقد الجنسية الهولندية تلقائياً، وينطبق عليك ذلك سواء كنت تعيش خارج هولندا، أو داخلها.

لكن هناك استثناءات لذلك، فلن تفقد الجنسية الهولندية في حال انطبقت عليك واحدة من هذه الشروط:

– أن تكون قد ولدت في بلد تلك الجنسية الأخرى.

– أن تكون قد عشت خمس سنوات متتالية على الأقل، في بلد تلك الجنسية الأخرى، قبل أن تصبح بالغاً.

– أن تكون متزوجاً أو لديك شراكة حياتية مسجلة مع شخص لديه تلك الجنسية التي حصلْتَ عليها طوعياً.

2- أن تقدم تصريحاً بأنك لاتريد الجنسية الهولندية، يمكن ذلك من خلال البلدية التي تقيم فيها، أو من السفارة الهولندية في البلد الذي تسكن فيه.

3- إذا أصبح لديك جنسية أخرى خلال إقامتك عشر سنوات متواصلة على الأقل خارج هولندا والاتحاد الأوربي، بعد أن أصبح عمرك 18 سنة، فستفقد الجنسية الهولندية، لكن لهذا الشرط استثناءات:

– أن تكون خلال هذه العشر سنوات، قد أقمت على الأقل سنة واحدة في هولندا، أو الاتحاد الأوروبي.

-أن تكون قد استلمت جواز سفر هولندي جديد أو تصريح بالجنسية الهولندية في الوقت، وتعني (في الوقت) أي قبل انتهاء العشر سنوات.

وفي حال حصولك على الجواز أو التصريح فستبدأ فترة العشر سنوات من جديد، ولا يكفي فقط تقديم طلب للحصول على جواز جديد أو تصريح، قبل انتهاء مدة العشر سنوات، بل عليك أن تستلم الجواز أو التصريح قبل انتهاء المدة.

وأضافت الدائرة أن الحكومة الهولندية يمكنها أن تسحب الجنسية من مواطنيها في الحالات التالية:

1- لم تقم كبالغ بعد تجنيسك بفعل كل شيء يمكن فعله مع سلطات بلدك الأصلي، من أجل التخلي عن جنسيتك، (الجنسية السورية لا يمكن التخلي عنها بحسب الدستور السوري ويعتبر ذلك استثناء من السحب).

2- أن تكون قد ارتكبت احتيالاً في إجراءات تجنسيك، كالاحتيال في هويتك مثلاً.

أو تقديم تصريح مزيف، و الخداع وإخفاء حقائق مهمة قد أصبحت مواطناً هولنديا بسببها، (AksAsler.com)، وما كنت لتصبح مواطناً هولندياً لولا ارتكابك لذلك الاحتيال.

3- أن تكون قد ارتكبت جريمة ضد أمن المملكة الهولندية، كجريمة حرب أو جريمة ذات هدف إرهابي، أو أية أشياء تضر بمصالح المملكة الهولندية بشكل كبير.

4- أن تكون قد خدمت طوعياً في جيش لدولة ما، وهذا الجيش حارب ضد هولندا أو أحد حلفائها.

أما سحب الجنسية بسبب الانضمام لجماعة إرهابية، فأوضح موقع دائرة الهجرة والتجنيس، أن الجنسية تسحب من الهولنديين فيما إذا حكم عليهم بجريمة ارتكبوها داخل هولندا، أما في خارجها فابتداء من 1-3-2017، في حال انضمامهم لمنظمة إرهابية.