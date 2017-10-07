بدء العد التنازلي لمعركة إدلب المرتقبة ( محدث أولاً بأول )

7 أكتوبر، 2017
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↓ أردوغان: عملية #درع_الفرات قضينا من خلالها على على عدد من الإرهابيين، وسنخطو خطوة نحو #إدلب لتكون مكانا آمنا للسوريين (TRT)

↓ أردوغان: سوف نخطو خطوة جديدة في #إدلب بالرغم من كل المحاولات التي تريد منعنا من ذلك

↓ أردوغان: ستتعرض مدننا الجنوبية إذا سمحنا للإرهابيين بالوصول للمناطق الحدودية، لذلك سنحمي مواطنينا والمواطنين السوريين

↓ أردوغان: نتخذ خطوة جديدة لتحقيق الأمن في إدلب في إطار توسيع”درع الفرات”، وهناك تحركات جدّية اليوم في إدلب ستستمر خلال المرحلة القادمة

↓ أردوغان: إلى الأن الجيش التركي لم يدخل إلى #إدلب، إنما الجيش السوري الحر هو من يدير العملية هناك

↓ أردوغان: عمليات الجيش السوري الحر في إدلب تلقى دعما جويا #روسيا ودعما بريا من الجيش التركي داخل الحدود التركية (سكاي نيوز)

↓ أردوغان: روسيا ستدعم عملية إدلب جوا وجنودنا من داخل الحدود التركية (العربية)

↓ أردوغان: الجيش التركي سيقوم بتأمين داخل مدينة #إدلب والروس سيؤمنون الأرياف

↓ ناشطون : جرافات تركية تزيل أجزاء من الجدار الفاصل على الحدود مع سوريا تأكيداً لبدء العمل العسكري في إدلب

رويترز عن NTV التركية : أردوغان أخبر المراسلين بعد خطابه أن روسية تدعم العملية جواً بينما يدعمها الجنود الأتراك براً من داخل الحدود التركية

↓ رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم (الجيش الحر): مصطفى سيجري : ننفي أي مشاركة لسلاح الجو الروسي في عمليات الجيش السوري الحر القادمة، والموقف من روسيا عن أنها دولة إحتلال وداعمة للإرهاب في سوريا لم يتغير

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7 آراء على “بدء العد التنازلي لمعركة إدلب المرتقبة ( محدث أولاً بأول )”

  1. شفتو كيف مافي امان مع العرب ، صرتو مع الروس الي من يومين كان عم يقصف فيكن، وبتحكو عن الخيانات.

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  4. الجيش الحر يتعاون مع تركيا و دعم جوي من روسيا لتحرير إدلب! الجيش الحر هذا يحارب من و يحرر من؟ أليس روسيا بوتين هي التي تقتل السوريين و حرقت سوريا من أجل الأسد! قلناها منذ اليوم الأول و لكن لا حياة لمن تنادي! اللي من إيدو الله يزيدوا! مبروك عليكم تركيا و روسيا و الجيش الحر هذا يا سوريين

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  5. فشر كل من يحاول النيل من الارض السورية ولو كان هناك مرتزقة سوريين يحاربون إلى جانبكم امى الله معنا لماذا نحزن فانا الله ينصرن والله معنا لماذ نخسر الله معنا ضدالمتأمرين ع سورية واراضية وشعبة الشريف الشريف لايقاتل شعبه مع الاتراك او غيرهم اتفو ع كل خاين باع ارضو

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