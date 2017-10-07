بدء العد التنازلي لمعركة إدلب المرتقبة ( محدث أولاً بأول )

↓ أردوغان: عملية #درع_الفرات قضينا من خلالها على على عدد من الإرهابيين، وسنخطو خطوة نحو #إدلب لتكون مكانا آمنا للسوريين (TRT)

↓ أردوغان: سوف نخطو خطوة جديدة في #إدلب بالرغم من كل المحاولات التي تريد منعنا من ذلك

↓ أردوغان: ستتعرض مدننا الجنوبية إذا سمحنا للإرهابيين بالوصول للمناطق الحدودية، لذلك سنحمي مواطنينا والمواطنين السوريين

↓ أردوغان: نتخذ خطوة جديدة لتحقيق الأمن في إدلب في إطار توسيع”درع الفرات”، وهناك تحركات جدّية اليوم في إدلب ستستمر خلال المرحلة القادمة

↓ أردوغان: إلى الأن الجيش التركي لم يدخل إلى #إدلب، إنما الجيش السوري الحر هو من يدير العملية هناك

↓ أردوغان: عمليات الجيش السوري الحر في إدلب تلقى دعما جويا #روسيا ودعما بريا من الجيش التركي داخل الحدود التركية (سكاي نيوز)

↓ أردوغان: روسيا ستدعم عملية إدلب جوا وجنودنا من داخل الحدود التركية (العربية)

↓ أردوغان: الجيش التركي سيقوم بتأمين داخل مدينة #إدلب والروس سيؤمنون الأرياف

↓ ناشطون : جرافات تركية تزيل أجزاء من الجدار الفاصل على الحدود مع سوريا تأكيداً لبدء العمل العسكري في إدلب

↓ رويترز عن NTV التركية : أردوغان أخبر المراسلين بعد خطابه أن روسية تدعم العملية جواً بينما يدعمها الجنود الأتراك براً من داخل الحدود التركية

قوات الجيش التركي والقوات الخاصة تتحضر على الحدود السورية في منطقة هطاي استعدادا لتطبيق خطة خفض التصعيد في مدينة #إدلب شمالي #سوريا pic.twitter.com/6HtxPLw4sO — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

↓ رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم (الجيش الحر): مصطفى سيجري : ننفي أي مشاركة لسلاح الجو الروسي في عمليات الجيش السوري الحر القادمة، والموقف من روسيا عن أنها دولة إحتلال وداعمة للإرهاب في سوريا لم يتغير