إنييستا : التجديد لا يعني الموافقة على الجلوس احتياطياً

أبدى قائد ولاعب خط وسط #برشلونة الإسباني #أندريس_انييستا ، سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع النادي الكاتالوني، مؤكدا في الوقت نفسه أن التجديد لا يعني الموافقة على الجلوس على مقاعد البدلاء.

وكان نادي برشلونة قد أعلن الجمعة تمديد عقد قائده أندريس انييستا “مدى الحياة”، في خطوة قد تريح مشجعي النادي الذين لا يزالون يترقبون تمديد نجمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي التزامه مع النادي.

وبعد ساعات من كشف النادي تمديد عقد لاعبه الفذ، قال انييستا في مؤتمر صحافي: “سأكون هنا طالما يمكن لجسدي وذهني ذلك، نيتي هي البقاء لأطول فترة ممكنة، لكنني لا أريد البقاء لمجرد البقاء”.

وأضاف “تجديد عقدي للأبد لا يعني موافقتي على المشاركة في مباراة أو اثنين فقط، خلال الموسم”.

وتابع: “النادي يرغب في تمديد عقد ميسي، واللاعب يوافق على الأمر، أعتقد أن هذه القصة الجميلة التي بدأها مع البلوجرانا، لن تنتهي أبدًا”.

وأردف اللاعب المخضرم، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف: “لم أفكر كثيرًا في تفاصيل التجديد، ووافقت على الفور أن أكون هنا مدى الحياة، لأنني أكن حبًا كبيرًا للغاية لهذا الفريق العظيم، وأعرف ما قدمه لي خلال السنوات الماضية، ولا أرى نفسي خارج أسوار كامب نو”.

وأضاف: “برشلونة هو المكان حيث أحظى بالشعور الأفضل، ومنحي هذا العقد يدل على الثقة التي يوليها النادي بنزاهتي وشخصي”.

وختم انييستا تصريحاته قائلا: “لا أمتلك خطة معينة للمستقبل، ولا أعرف موعد اعتزالي الدولي، وأعلم أن عمري 33 عامًا، وهذا يقربني من إنهاء مسيرتي الكروية، لكني لا أفكر سوى في تقديم أفضل ما لديّ، لأجل هذا الفريق، حتى آخر أيامي في كرة القدم”.