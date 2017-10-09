تركيا : القبض على 3 بحارة سوريين بتهمة ” نقل إرهابيين من اللاذقية ” !

أوقفت الشرطة التركية، ثلاثة بحارة سوريين في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، بتهمة “نقل عناصر من تنظيم بي كا كا الإرهابي من سوريا إلى تركيا عبر البحر”.

وتلقت فرق مكافحة الإرهاب في الولاية المطلة على بحر إيجه، تلقت معلومات استخباراتية بقيام بحارة سوريين بـ “نقل إرهابيين من مدينة اللاذقية السورية، إلى موغلا”.

ونفذت فرق الأمن عملية في قضاء سيدي كمر، اليوم الاثنين، أوقفت خلالها “ثلاثة بحارة سوريين، وإرهابيا ينتمي إلى بي كا كا، حيث جرت إحالتهم إلى القصر العدلي”.

وألقت فرق الأمن القبض على “4 إرهابيين وثلاثة متواطئين معهم”، في دورية على أحد الطرقات قرب قضاء سيدي كمر في 4 تشرين الأول الحالي، وبعد يوم جرى “تحييد 5 إرهابيين” في المنطقة. (ANADOLU)