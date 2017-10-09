صحيفة ألمانية : 4 لاعبين فاعلين منعوا سقوط نظام بشار الأسد

وصفت صحيفة ألمانية، بشار الأسد، بالسجين لصالح حلفائه، بعد 6 سنوات ونصف بدا فيها وكأنه يستطيع الاستمرار في منصبه، على الرغم من حكمه التعسفي، واستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وتساءلت صحيفة “تسايت” الألمانية، في مقال نشرته السبت (7/10): “لكن هل فاز في الحرب؟ هل الصراع السوري سينتهي قريباً؟ وهل يستطيع اللاجئون السوريون العودة إلى ديارهم؟”.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه مما لا شك فيه أن النظام السوري له اليد العليا عسكرياً، فمنذ تدخل روسيا،، تمكنت القوات الموالية للأسد من استعادة العديد من الأراضي من المعارضة.

وبما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فقط هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، فإنه سيفتخر لبعض الوقت بطردهم ويترك سوريا للآخرين، كما أن الصراع الداخلي السوري لا يهم ترامب ولا يهمه مصير الأسد.

وأضافت أن الهدف الوحيد على المدى المتوسط للولايات المتحدة هو السيطرة على إيران، وأن أفضل طريقة للقيام بذلك، بالنسبة لواشنطن، هي الوصول إلى روسيا، فكلما زاد دور موسكو في سوريا، كلما أصبح دور طهران أصغر، ولكن ليس بهذه البساطة.

وذكرت أن سوريا، في الواقع، قد انقسمت منذ فترة طويلة، وأن المقصود بالانقسام ليس جغرافياً، ولكنه داخلي، فلم تعد “سوريا الأسد” بعد الآن، لأن الأسد دفع ثمناً باهظاً لكي يبقى على رأس السلطة.

وتابعت الصحيفة: “لهذا يجب على الأسد أن يكافئ ويشارك كل من يساعده على تحقيق النصر العسكري، وبالتالي فهو أقرب لكونه سجيناً لحلفائه، وهم (أي حلفاء الأسد) يعتبرون سوريا فريسة لهم”.

وقالت الصحيفة إن أربعة لاعبين فاعلين منعوا سقوط الأسد خلال السنوات الست والنصف الماضية، وهم إيران، وروسيا، وقادة الميليشيات السورية، ورجال الأعمال المقربون من النظام، وجميعهم الآن فائزون.

المصدر : ZEIT