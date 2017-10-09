وفاة وزير تونسي بعد مشاركته في ” ماراثون ” !

وفاة وزير تونسي بعد مشاركته في ” ماراثون ” !

توفي وزير الصحة التونسي، سليم شاكر، بالمستشفى العسكري في #تونس امس الأحد بعد تعرضه لنوبة قلبية.

وتعرض سليم شاكر إلى وعكة بعد مشاركته في حملة توعوية وماراثون للوقاية من الأمراض السرطانية في مدينة نابل.

وتم نقل الوزير إلى المستشفى الجهوي بقرمبالية لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة ومن ثمة نقل إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وفقاً لما اوردت قناة العربية السعودية عن مصادر حكومية تونسية.

وشاكر هو سليل أحد أبرز رموز الكفاح التونسي ضد الاستعمار الفرنسي وهو وزير الداخلية الأسبق الهادي شاكر.

والوزير الراحل هو أحد الكفاءات التكنوقراط في تونس ومن مواليد عام 1961 وتقلد عدة وزارات منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.