10 انتصارات و 43 هدفاً .. ألمانيا : أبطال العالم يتأهلون للدفاع عن لقبهم بالعلامة الكاملة ( فيديو )

أنهى منتخب ألمانيا لكرة القدم التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا بالعلامة الكاملة بفوزه على نظيره الأذربيجاني 5-1 الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وبات “المانشافت” أول منتخب يحقق 10 انتصارات متتالية (43 هدفاً)، وتملك سويسرا هذه الامتياز في حال فوزها على البرتغال في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بعد أن فازت في الجولات التسع السابقة مع 27 نقطة.

ودفع المدرب الألماني يواخيم لوف بتشكيلة معظم لاعبيها من المنتخب الاحتياطي الذي أحرز كأس القارات الصيف الماضي، وافتتح أحد نجومه ليون غوريتسكا التسجيل في وقت مبكر (8)، وعادلت أذربيجان قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعدما استغل راميل سيداييف كرة عرضية من تمكين خليل زاده.

وفي الشوط الثاني، تابع احتياطيو ألمانيا تألقهم وسجلوا أربعة أهداف أخرى تناوب عليها ساندرو فاغنر وأنطونيو روديغر وغوريتسكا وايمري جان. (AFP-DW)