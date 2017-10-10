العراق سيعيد فتح خط أنابيب نفط يصل إلى تركيا متجاوزاً آخر في إقليم كردستان

العراق سيعيد فتح خط أنابيب نفط يصل إلى تركيا متجاوزاً آخر في إقليم كردستان

قالت وزارة النفط الثلاثاء، إن العراق سيعيد فتح خط أنابيب نفط قديم يصل إلى تركيا متجاوزاً الخط الذي تديره حكومة إقليم كردستان العراق.

وطلب وزير النفط جبار اللعيبي من شركة نفط الشمال المملوكة للدولة، والتي تتولى تشغيل حقول كركوك، وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب الحكومية بالبدء في “عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي”.

ويعبر خط الأنابيب الواصل بين كركوك وجيهان منطقة استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 واستعادتها القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين. (REUTERS)