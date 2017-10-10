المغني المصري شعبان عبد الرحيم : احتفلت بهدف محمد صلاح في العزاء و طلعت أجري ! ( فيديو )

المغني المصري شعبان عبد الرحيم : احتفلت بهدف محمد صلاح في العزاء و طلعت أجري ! ( فيديو )

قال المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الشهير بشعبولا، إنه احتفل بهدف تأهل مصر إلى كأس العالم 2018، بينما كان يقدم واجب العزاء.

وقال شعبولا، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد” المصرية: “أنا كنت قاعد بعزي وأول ما مصر جابت جون قلت: هيييييييييه، وطلعت أجري وسبت العزاء والراجل صاحب العزاء زعلان مني دلوقتي”.

وغنى شعبان عبدالرحيم للاعب المصري محمد صلاح، على الهواء قائلاً وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “بحيي محمد صلاح وأحيي لعبته.. خلاص راح اللي راح يا محمد صلاح”.

وكان نجم ليفربول محمد صلاح قد قاد المنتخب المصري إلى مونديال روسيا 2018، بهدفين في الكونغو، وجاء هدف صلاح الثاني من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع ليحقق الفوز لمصر بعد تعادل الكونغو.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو عند نقطة واحدة فقط.

وأصبح المنتخب المصري ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال الروسي، بعد المنتخب النيجيري وثاني المنتخبات العربية بعد المنتخب السعودي، والمنتخب الـ14 الذي يتأهل للمونديال من التصفيات و الـ15 الذي يضمن مقعده في النهائيات، نظراً لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ المنتخب المصري التي يتأهل فيها للمونديال حيث كان تأهل للمونديال مرتين عامي 1934 و1990.

ويلتقي المنتخب المصري مع مضيفه الغاني في الجولة السادسة الأخيرة في مباراة تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخبين، فيما يلعب المنتخب الكونغولي مع ضيفه الأوغندي.