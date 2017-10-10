بالفيديو .. الفنانة اللبنانية نجوى كرم تنقذ معجباً من أيدي رجال الأمن

انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية، يظهر محاولة أحد المعجبين الصعود على المسرح خلال حفلة الفنانة #نجوى_كرم الأخيرة.

وكانت كرم قد أحيت حفل افتتاح شركة Moments Events بعمان قبل يومين، إلا أن فيديو انتشر أمس على الشبكات الاجتماعية يظهر محاولة معجب الصعود على المسرح.

وظهر الشاب وهو يحاول الصعود على المسرح، وسط مقاومة شديدة من قبل عدد كبير من رجال الأمن، إلا أن الفنانة اللبنانية قد انزعجت من المشهد، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وتوقفت كرم عن الغناء ثم قالت للأمن، “لم يقم هذا الشاب بجريمة لتفعلوا معه هذا، إنه يريد فقط أن يسلم علي، اتركوه يصعد”.

وقامت نجوى كرم الملقبة بـ”شمس الأغنية”، بعناق الشاب بعدما صعد المسرح، ليأخذ منها الميكروفون ليعبر عن حبه ويوجه تحية لها.