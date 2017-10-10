” باناسونيك ” تطرح جهاز يحسب عدد السعرات الحرارية في كل وجبة ( فيديو )

طرحت شركة #باناسونيك اليابانية جهازا جديدا قادرا على حساب #السعرات_الحرارية التي تحويها وجبات الطعام التي نتناولها يوميا.

في الوقت الذي بدأت فيه أمراض القلب والشرايين تشكل تهديدا حقيقيا لحياة الإنسان ومتوسط عمر الفرد، تتجه أنظار العلماء لتطوير تقنيات وأجهزة جديدة تساعد الإنسان على ضبط معدلات الدهون والسعرات الحرارية في وجباته اليومية.

وحول آخر الخطوات التي توصل إليها العلم في هذا المجال أكدت شركة باناسونيك اليابانية العريقة في صناعة الإلكترونيات أنها تمكنت من تصميم جهاز جديد قادر على حساب السعرات الحرارية الموجودة في كل وجبة غذائية في ظرف 10 ثوان فقط.

ووفقا للخبراء فإن أهم ما يميز هذا الجهاز عن الأجهزة الأخرى المستخدمة لنفس الغرض، هو أنه يقوم بحساب السعرات دون أن يشوه المظهر العام للأغذية، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، كل ما يحتاجه الشخص هو وضع الوجبة داخله لتقوم حساسات خاصة داخل الجهاز بتحديد نوعية الغذاء وسعراته عن طريق الأشعة تحت الحمراء.

يمكن وصل هذا الجهاز مع الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية عبر تطبيق يظهر للمستخدم جميع المعلومات التي يحتاجها عن طعامه، ويقدم له النصائح عن نوعية الغذاء التي يجب أن يتناولها وفق النظام الغذائي الذي تم اختياره سلفا في التطبيق.