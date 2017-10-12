ألمانيا : تمديد مراقبة الحدود مع النمسا 6 أشهر إضافية

أعلنت الحكومة الألمانية، عزمها تمديد الرقابة على الحدود مع النمسا، لمدة 6 أشهر أخرى، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير – في بيان مكتوب نقلته شبكة (ايه بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس – إن السلطات ستواصل الرقابة على الحدود الألمانية النمساوية، وعلى الرحلات القادمة من اليونان، لمواجهة الهجرة غير القانونية إلى جانب تفاقم الوضع الأمني في أوروبا عقب وقوع عدة هجمات في السنوات الأخيرة.

وقال دي ميزير، إنه أطلع الشركاء الأوروبيين على خطط ألمانيا، فيما تعد ألمانيا جزءًا من منطقة شينجن الأوروبية التي تسمح عادة بالسفر بدون تأشيرة وتسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة في الاتفاقية. (أ ش أ)