إعلام النظام : القصر العدلي في اللاذقية قابل للسقوط !

ذكرت وسائل إعلام موالية، إن القصر العدلي في اللاذقية، قابل للسقوط.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الخميس: “يعاني القصر العدلي في اللاذقية من قدم مقره وقابليته للتصدع والسقوط، إذ بدأت تظهر التشققات في بعض جدرانه إضافة لضيق المكان وعدم قدرته على استيعاب الضغط الهائل بفعل تزايد عدد المراجعين”.

ونقلت عن المحامي العام لبيب عليا قوله: “يتم البحث عن مكان رديف للقصر العدلي الحالي ريثما يتم الانتهاء من بناء القصر العدلي الجديد”.