راداميل فالكاو يتورط في فضيحة قد تؤثر على نتائج تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ( فيديو )

راداميل فالكاو يتورط في فضيحة قد تؤثر على نتائج تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ( فيديو )

رصدت الكاميرات، تورط راداميل فالكاو مهاجم منتخب كولومبيا، فيما وصفته الصحف التشيلية بالفضيحة، حينما طلب من لاعبي منتخب البيرو اللعب بهدوء حتى تنتهي المباراة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي الذي يسمح لهما بالعبور معا نحو مونديال روسيا.

وكان التعادل يسمح للمنتخبين بالتأهل، حيث عبرت كولومبيا مباشرة، فيما ستخوض ملحقا مع نيوزيلاندا، وانتهت المباراة بالفعل بالتعادل الإيجابي.

وانتهت الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، وتم حسم المقاعد الأربعة للمنتخبات المتأهلة مباشرة، والمنتخب الذي يلعب لقاء الملحق، أمام بطل أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا.

وبلغت منتخبات البرازيل والأوروغواي والأرجنتين وكولومبيا النهائيات بشكل مباشر، فيما تلعب البيرو لقاء الملحق.

وكانت المفاجأة بخروج منتخب تشيلي حامل لقب “كوبا أمريكا” من التصفيات، وعدم مشاركته في المونديال المقبل، حيث خسر أمام البرازيل بثلاثة أهداف دون رد.

وأبدت الصحف التشيلية غضبها من الواقعة، حيث أكدت تقارير محلية أن الاتحاد التشيلي ينوي رفع شكوى عاجلة للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل إعادة مباراة المنتخبين الكولومبي والبيروفي تحقيقا لمبدأ اللعب النظيف.

وفيما يلي الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية :

1-البرازيل: 41 نقطة.

2-الأوروغواي: 31 نقطة.

3-الأرجنتين: 28 نقطة.

4-كولومبيا: 27 نقطة.

5-البيرو: 26 نقطة ( +1).

6-التشيلي: 26 نقطة ( +0).

7-الباراغواي: 24 نقطة.

8- الإكوادور: 20 نقطة.

9- بوليفيا: 14 نقطة.

10فنزويلا: 12 نقطة.