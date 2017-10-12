صحيفة تركية : مقتل شابة سورية بطريقة مروعة على يد شقيق زوجها في إسطنبول ( فيديو )

شهدت مدينة اسطنبول، أول أمس الثلاثاء، جريمة مروعة راحت ضحيتها شابة سورية، قتلت على يد شقيق زوجها.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن حريقاً نشب داخل منزل عائلة سورية في حي “صوغانلي” باسطنبول، لتحضر فرق الإطفاء وتقوم بإخماده، وتعثر داخله على جثة الشابة لينا حامد (20 عاماً).

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير: “حضرت الشرطة على الفور، وقامت بفحص المنزل، واصطحبت زوج الضحية (لم يذكر اسمه) إلى المركز للاستماع لإفادته، وأرسلت الجثة لمركز الطب الشرعي”.

وعند استماع الشرطة لإفادات شهود العيان، أكدوا أن المنزل تسكنه عائلتان سوريتان كانتا على خلاف دائم، ويصدر من المنزل على الدوام أصوات مشاجرات.

ووفق المصدر ذاته، فإن أحد الشهود أكد أن شجاراً بين العائلتين وقع قبل اندلاع الحريق بوقت قصير، وبناء على ذلك اشتبهت الشرطة بشقيق زوج الضحية “أيمن”، وعند اعتقاله اعترف بفعلته.

وذكر الجاني أنه أقدم على خنق زوجة شقيقه مستخدماً الشريط الكهربائي لمجفف الشعر، وذلك بسبب “اغتيابها” له، ثم قام بإضرام النار في المنزل.

وختمت الصحيفة بالقول إن الجاني تم تحويله للمحاكمة.

المصدر : Hurriyet