كلاوديو برافو : انتهت حقبة المجد بعدم تأهلنا للمونديال

قال حارس مرمى منتخب #تشيلي لكرة القدم، كلاوديو برافو، إن لاعبي الفريق يشعرون بالاستياء البالغ لعدم تأهلهم إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الخسارة أمام البرازيل 3-0، مبيناً أنه بهذا الأمر تنتهي حقبة المجد لمنتخب “لاروخا” اللاتيني.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي، أشار برافو: “انتهت حقبة المجد بالنسبة لنا لأننا لم نتمكن من جعل هذا الجيل يشارك في المونديال”.

ويرى حارس مانشستر سيتي الإنكليزي، أن لاعبي الفريق هم من يتحملون مسؤولية عدم بلوغ المونديال، وأن الأمر لا يرجع فقط لأن الفريق خسر من البرازيل.

وأضاف: “نشعر ببالغ الاستياء.. قمنا بتعقيد الأمور، كرة القدم تعلمك مثل هذه الدروس، لم نتمكن من تقديم رد الفعل في الوقت المناسب”.

ولكن برافو أبرز أهمية أن يرفع لاعبو تشيلي رؤوسهم وينظروا للمستقبل.

كما شنت زوجة كلاوديو برافو، حارس مرمى تشيلي، هجومًا عنيفًا على لاعبي المنتخب ،واتهمتهم بأنهم خاضوا مباراة البرازيل مخمورين، ما تسبب في فشل بطل أمريكا الجنوبية في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتأهلت أوروغواي والأرجنتين وكولومبيا إلى نهائيات كأس العالم، بعد جولة أخيرة مثيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية، شهدت أيضًا حصول بيرو على فرصة خوض جولة فاصلة ضد نيوزيلندا ،وغياب تشيلي عن النهائيات عقب خسارتها في البرازيل.

وكانت البرازيل محظوظة ؛لتجنبها أغلب الأحداث المثيرة ،بعدما ضمنت بالفعل التأهل في وقت سابق في صدارة الترتيب، لكن كان لا زال لها كلمة في هوية المنضمين إليها في روسيا العام المقبل.

ورغم التتويج بآخر نسختين لبطولة كوبا أمريكا، إلا أن تشيلي فشلت في بلوغ نهائيات مونديال روسيا، بسبب تداعيات رحيل خورخي سامباولي ،الذي قاد الفريق للقب كوبا أمريكا 2015 على حساب الأرجنتين.

لكن كارلا باردو، زوجة برافو، قائد وحارس تشيلي، ترى أن هناك أسبابًا أخرى للخسارة لا تتعلق برحيل سامباولي أو فشل زوجها حارس مانشستر سيتي في العودة لتألقه السابق مع برشلونة ،ودخول ثلاثة أهداف في شباكه أمام البرازيل.

إذ قالت كارلا عبر حسابها على إنستغرام عقب المباراة: “شكرًا لكم على كل لحظات جميلة قدمها المنتخب الوطني.. شكرًا لكم على ما قدمتموه من انتصارات كانت جميلة حقًا. ولكن عندما ترتدي قميص بلادك يجب أن تكون على قدر المسؤولية والاحترافية”.

وأضافت: “أعرف أن معظم اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم، بينما لم يتدرب آخرون بسبب الوقوع تحت تأثير الخمر.. الآن الشعب كله يبكي لكني أنتظرك يا قائدي مفتوحة الذراعين”.

وتشير كارلا في كلماتها عن تعاطي الخمر والسكر البين إلى أرتورو فيدال، لاعب خط الوسط في بايرن ميونخ، حيث اعتقل مؤخرًا لقيادته السيارة تحت تأثير الخمر ،عندما فازت تشيلي بلقب كوبا أمريكا على أرضها ،رغم أنه لم يشارك في مباراة البرازيل بسبب الإيقاف.

على الجانب الآخر، قال فيدال عبر إنستغرام ،عقب الخسارة في البرازيل: “شكرًا يا رجال على كل شيء، شكرًا على السنوات التي قضيناها سويًا، وما فيها من روح.. أنا فخور بكم وبالجهاز الفني”. ( EFE )