سعودية تحرق زوجها بالزيت المغلي بعد زواجه من ثانية ! ( فيديو )

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، على نحو واسع، يوم السبت، مقطع مصور، قال مدونون ووسائل إعلام سعودية، إنه لرجل أحرقته زوجته بالزيت المغلي بعد أن عرفت أنه قد تزوج من غيرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية في محافظة “بيشة”، حيث وقت الحادثة، إن المصاب حضر إلى مستشفى “تثليث” بعد أن سكب عليه زيت حار من قبل زوجته إثر خلافات عائلية.

وتضاربت الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام السعودية حول مصير الزوجة، بين قائل إنه تم اعتقالها، وقائل إن ذلك لم يتم والتحقيقات ما زالت مستمرة.

وأضاف المتحدث أن “المريض يعاني من مرض نفسي، أما فيما يخص من قام بالتصوير داخل المستشفى، فتم الرفع عنه للشرطة لإحالته للنيابة العامة”.