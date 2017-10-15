تاجر سوري ينشئ مشروعاً لـ ” دباغة الجلود ” بلغت قيمته ملايين الدولارات في تركيا ( صور )

تداولت وسائل الإعلام التركية تقريراً عن عائلة الدباغ السورية التي تعمل منذ سنوات عديدة في تجارة الجلد الخام، وعن نجاحها في تركيا.

وتملك عائلة الدباغ اليوم أربعة مصانع لدباغة الجلود داخل تركيا بقيمة استثمارية تصل إلى 60 مليون ليرة تركية (حوالي 16 مليون دولار).

وفي التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الأناضول، أكد أسامة الدباغ مدير المشروع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن عائلته تخصصت في تجارة ودباغة الجلود منذ سنوات عديدة، إذ أنّ عمّه مروان الدباغ كان يصدّر الجلد الخام خلال التسعينات من سوريا إلى أستراليا، واستمر عملهم في تحسن حتى بداية الحرب.

وكان أسامة الدباغ يعمل صيدلانياً في مدينة القامشلي السورية إلا أن الظروف اضطرته وعائلته للقدوم إلى تركيا، واتخذ بعد ذلك برفقة عمه قراراً بنقل استثمارهم للجلود إليها.

وتملك عائلة الدباغ اليوم 4 مصانع لدباغة الجلود في محافظة أوشاك غربي تركيا، وعن ذلك يقول أسامة: “لقد كَبُرَ المشروع خلال فترة قصيرة، لدينا اليوم أربعة مصانع بقيمة استثمارية تصل إلى 60 مليون ليرة تركية”.

المصدر : Hurriyet