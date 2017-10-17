حقيقة خبر انتشار ” التوك توك السوري المطور ” في مصر

كشفت صحيفة “الدستور” المصرية، ما قالت إنه حقيقة “التوك توك السوري المطور” الذي انتشرت أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة، يوم الاثنين: “ادعى بعض السوريون المقيمون فى مدينة السادس من أكتوبر، بأنهم طوروا التوك توك، وأضافوا إليه اللمسة السورية الجميلة، بتصميم نوافذ له، وكتب أحد هؤلاء المواطنين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كلمات شكر وتهنئة للسوريين الذين ابتكروا هذا الاختراع الرائع، قائلا: عملوها السوريين خلوا التوك توك بقا شكله شيك وله شبابيك”.

وفى محاولة من «الدستور»، لمعرفة الحقيقة وراء هذه الادعاءات، تواصلنا مع “محمد عبد الفتاح”، الوكيل المعتمد لهذا “التوك توك”.

وتواصلت الصحيفة مع الوكيل المعتمد للنوع الجديد من الـ “توك توك”، فقال: “يطلق عليه اسم السيارة الدينمو، وهو اختراع صيني لسيارة تعمل بالكهرباء، وليس بالوقود كباقي السيارات، يبدأ سعرها من ستة وثلاثون ألف جنيه، تمشي قرابة 90 كيلو متر، بدأت تنتشر فى السوق المصري حيث أنها سجلت مبيعات كثيرة خلال الفترة الماضية، وأكثر المحافظات التي بيعت فيها هي سوهاج، وأسيوط وطنطا، لكن لم يتم ترخيص أي سيارة مباعة حتى الآن وجار إثباتها بشكل قانوني”.

ونقلت عن موزع سوري يدعى “اسماعيل” قوله: “ما تم نشره عن أن هذا اختراع سوري كان مجرد دعاية فقط، لافتا إلى أنه مجرد موزع فى مدينة السادس من أكتوبر ليس إلا، وأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان مجرد مجاملة من أحد أبناء بلده”.