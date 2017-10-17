صحيفة تركية : أردوغان سيصادر 75 مليار دولار لبارزاني في حال اتفاقه مع العراق

قالت صحيفة “يني شاغ” التركية إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يمتلك 75 مليار دولار داخل البنوك التركية، وقد أجرى استفتاء الاستقلال اعتمادا على هذه الأموال.

وأوضح الكاتب أرسلان بولوت أن النقود التي تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرسالها من بلاده إلى بارزاني عندما عجز عن سداد رواتب موظفي الإقليم في وقت سابق هي فوائد 75 مليار دولار يمتلكها بارزاني داخل البنوك التركية، مضيفاً أن أردوغان يخطط لمصادرة هذه النقود وإعادتها إلى الحكومة المركزية في بغداد حال توصله إلى اتفاق مع الأخيرة.

واستدرك الكاتب الصحفي بالقول: “إلا أنه إن لم يستطع تحقيق ذلك فإنه سيتوجه إلى الاعتراف بدولة كردستان المستقلة”.

يُذكر أن الحكومة التركية قد وصفت استفتاء استقلال كردستان العراق الذي أقيم الشهر الماضي بـ”غير الشرعي”، بينما اتهم أردوغان في كلمة له بارزاني بالتعاون مع الموساد. (ZAMAN)