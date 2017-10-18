” القياديون يفرون ” .. المتحدث باسم التحالف يكشف عن عدد عناصر ” داعش ” الذين سلموا أنفسهم في الرقة

” القياديون يفرون ” .. المتحدث باسم التحالف يكشف عن عدد عناصر ” داعش ” الذين سلموا أنفسهم في الرقة

أعلن التحالف الدولي أن حوالى 400 مقاتل، بينهم العديد من الاجانب، استسلموا في غضون شهر في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال الكولونيل راين ديلون المتحدث باسم التحالف في البنتاغون في مؤتمر صحافي عبر الفيديو انه “في الأيام القليلة الماضية استسلم حوالى 350 مقاتلا في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية، بينهم عدة مقاتلين أجانب مؤكدين تم احتجازهم بعد استجوابهم”.

وأوضح انه بذلك يرتفع الى 400 عدد المقاتلين الذين استسلموا في غضون شهر واحد لقوات سوريا الديمقراطية خلال المعركة التي خاضتها للسيطرة على المعقل السابق لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

واضاف “لقد رأينا أيضا أنه قبل بدء المعارك وبمجرد أن تصبح المنطقة معزولة وقبل أن تبدأ العمليات الهجومية، فإن كثيرا من القياديين يفرون”.

وردا على سؤال عن موقع التحالف في الرقة الآن وقد اندحر تنظيم الدولة الاسلامية من المدينة، قال الكولونيل ديلون إن المهمة الشاقة الرئيسية تتمثل بنزع الالغام والقنابل غير المنفجرة في كل انحاء المدينة.

وقال “علينا إزالة بقايا كل المتفجرات التي تركت في الرقة اثر هذه المعركة”.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت الاثنين في أحد شوارع الرقة أثناء دورية لقوات سوريا الديمقراطية مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من هذه القوات أحدهم قيادي. (AFP)