” القياديون يفرون ” .. المتحدث باسم التحالف يكشف عن عدد عناصر ” داعش ” الذين سلموا أنفسهم في الرقة

18 أكتوبر، 2017
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أعلن التحالف الدولي أن حوالى 400 مقاتل، بينهم العديد من الاجانب، استسلموا في غضون شهر في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال الكولونيل راين ديلون المتحدث باسم التحالف في البنتاغون في مؤتمر صحافي عبر الفيديو انه “في الأيام القليلة الماضية استسلم حوالى 350 مقاتلا في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية، بينهم عدة مقاتلين أجانب مؤكدين تم احتجازهم بعد استجوابهم”.

وأوضح انه بذلك يرتفع الى 400 عدد المقاتلين الذين استسلموا في غضون شهر واحد لقوات سوريا الديمقراطية خلال المعركة التي خاضتها للسيطرة على المعقل السابق لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

واضاف “لقد رأينا أيضا أنه قبل بدء المعارك وبمجرد أن تصبح المنطقة معزولة وقبل أن تبدأ العمليات الهجومية، فإن كثيرا من القياديين يفرون”.

وردا على سؤال عن موقع التحالف في الرقة الآن وقد اندحر تنظيم الدولة الاسلامية من المدينة، قال الكولونيل ديلون إن المهمة الشاقة الرئيسية تتمثل بنزع الالغام والقنابل غير المنفجرة في كل انحاء المدينة.

وقال “علينا إزالة بقايا كل المتفجرات التي تركت في الرقة اثر هذه المعركة”.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت الاثنين في أحد شوارع الرقة أثناء دورية لقوات سوريا الديمقراطية مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من هذه القوات أحدهم قيادي. (AFP)

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3 آراء على “” القياديون يفرون ” .. المتحدث باسم التحالف يكشف عن عدد عناصر ” داعش ” الذين سلموا أنفسهم في الرقة”

  2. نريد فيديوهات تثبت هذه المعلومات المكذوبة.. جنود الدولة نزلوا تحت الأرض ..في الخنادق ..و قتل ملاحدة الأكراد و من يدعمهم قادم لا محالة إن شاء الله تعالى..لا بل هذه التكتيكات هي النموذج الأمثل لإستدراج خصوم الدولة الإسلامية في فخ مرعب..

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  3. الدواعش الأنجاس، طعنوا الثورة السورية في ظهرها واغتالوها، وصرعونا لسنوات وهم يقولون “باقية وتتمدد”، ولم تمض أشهر إلا وقد أصبحت فانية وتتبدد…. أين الخليفة البغل دادي؟ أين أسود الخلافة الجبناء؟ أين المجرمون الحشاشون قاطعو الرؤوس ؟ كلهم هربوا كالفئران أو سُحقوا كالصراصير ! صدق من قال “يضحك كثيرا من يضحك أخيرا”.

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