بعد أن هدد السوريين الذين غادروا البلاد .. عصام زهر الدين قتيلاً في دير الزور

بعد أن هدد السوريين الذين غادروا البلاد .. عصام زهر الدين قتيلاً في دير الزور

أعلنت وسائل إعلام روسية، وأخرى موالية، الأربعاء، عن مقتل اللواء “عصام زهر الدين” أحد أبرز قادة ميليشيات بشار الأسد المحلية، التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية لما تسمها، نبأ مقتضباً جاء فيه: “مقتل اللواء عصام زهر الدين قائد القوات السورية في دير الزور”.

وأكدت شبكة “دمشق الآن” الموالية الأبرز، الخبر، وقالت إن زهر الدين قتل جراء انفجار لغم أرضي في “حويجة صقر” بدير الزور.

وكان زهر الدين هدد مؤخراً السوريين الذين غادروا البلاد، ونصحهم بعدم العودة، لأنه وميليشياته لن يسامحوهم حتى إن سامحتهم القيادة.

ويعتبر زهر الدين أحد أبرز قادة ميليشيات بشار الأسد المحلية، وأخلصهم له، وقد اشتهر في بداياته بمقاطع مصورة تظهره وهو يشارك في المعارك ويقوم بنشاطات رياضية، بالإضافة إلى صور تظهره إلى جانب جثث ورؤوس مقطعة، مشابهة للصور التي يظهر بها عناصر تنظيم “داعش”.

وزهر الدين من موالي السويداء (1961)، وينتمي للطائفة الدرزية.