بعد أن هدد السوريين الذين غادروا البلاد .. عصام زهر الدين قتيلاً في دير الزور

18 أكتوبر، 2017
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أعلنت وسائل إعلام روسية، وأخرى موالية، الأربعاء، عن مقتل اللواء “عصام زهر الدين” أحد أبرز قادة ميليشيات بشار الأسد المحلية، التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية لما تسمها، نبأ مقتضباً جاء فيه: “مقتل اللواء عصام زهر الدين قائد القوات السورية في دير الزور”.

وأكدت شبكة “دمشق الآن” الموالية الأبرز، الخبر، وقالت إن زهر الدين قتل جراء انفجار لغم أرضي في “حويجة صقر” بدير الزور.

وكان زهر الدين هدد مؤخراً السوريين الذين غادروا البلاد، ونصحهم بعدم العودة، لأنه وميليشياته لن يسامحوهم حتى إن سامحتهم القيادة.

ويعتبر زهر الدين أحد أبرز قادة ميليشيات بشار الأسد المحلية، وأخلصهم له، وقد اشتهر في بداياته بمقاطع مصورة تظهره وهو يشارك في المعارك ويقوم بنشاطات رياضية، بالإضافة إلى صور تظهره إلى جانب جثث ورؤوس مقطعة، مشابهة للصور التي يظهر بها عناصر تنظيم “داعش”.

وزهر الدين من موالي السويداء (1961)، وينتمي للطائفة الدرزية.

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54 رأي على “بعد أن هدد السوريين الذين غادروا البلاد .. عصام زهر الدين قتيلاً في دير الزور”

  2. كلب وفطس! انتهى دوره، فاغتاله النظام كما اغتال جامع جامع ورستم غزالة، وغيرهم من الكلاب التي كانت تنبح دفاعًا عن بشبوش. اللهم انتقم من كل مجرم.

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  10. بدء عمليات التصفية بين القتلة والمجرمين
    قلنا سابقا سيقتلون الشبيح القاتل المجرم عصام زهر الدين بعد أنتهاء مهمته . // ورقة محارم تواليت بعد المسح من مؤخرتهم سيرمونه في التواليت ويسحبون السيفون هذا هو مصير كل من يخدم هذه العصابة //
    كما فعلوا سابقا مع الزعبي وجامع جامع وغازي كنعان وغيرهم كثر
    عصابة مافيا تصفي بعضها البعض فخار يكسر بعضه
    الله لا يرحمه قاتل مجرم خائن للشعب السوري
    الى الجهنم وبئس المصير وشكر لعكس السير على هذا الخبر الحلو

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  11. الى جهنم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين ,,,,,,,,,( لو يفهمو ويعتبرو من قول الله تعالى : من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفس بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ) ,,,فمابالك بالذي قتل وسحل االاف من الابرياء ,,,ان ربك بالمرصاد .

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  13. بستمية مليون مليار جهنم …. اخيرا انرقيت بكلاش ديري …. و بالاخرة الك حساب ثاني يا منحط يا جزار يا نتن يا طائفي…. تفو على الارض اللي جابتك

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  14. عقبال باقي الخنازير ابتداء من بشار ابن انيسة وصلاح جديد ونهاية باخر مؤيديه في سوريا ودول الجوار

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  15. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    خرطي عصام البغل
    خدوها نصيحة من هالدقن. لعنة الله على دقنك يا معفن.
    اللي بعدووووو
    مبروك للرفاق في القيادة

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  18. الحمد لله فطس هالمجرم الطائفي وعقبال نفرح بمقتل المجرم النمر قائد جيش ابوشحاطةوالحراميةواللصوصووالشبيحة

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  21. لا ادري ان كان الخبر مؤكد ام لا و لكن كل هؤلاء الحثالة سيقتلهم النظام كما قتل شوكت و كنعان و غزالة و غيرهم الكثير، نظام مبني على الاجرام و الخساسة منذ ايام النافق.

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  22. الحمد لله على هلاك هالمجرم بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين الى جهنم وبئس المصير

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  28. قرأت في إحدى صفحات الموالاة نعوة بدأها صاحبها بكلمة الهزبر عصام زهر الدين.
    ما المقصود بالهزبر؟؟؟؟
    هل يقصد صاحبها هالزبر؟؟؟؟
    فعلا هالزبر عصام زهر الدين.

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    2. الهزبر هي كلمة منحوتة أصلها كلمتين: ها وتعني هذا . ثم لزبر وتعني ذاك الشيء الذي يشبه عصام

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  30. الف مبروك لكل ام واخت وابنة واخ وشقيق واب وقريب وحبيب ممن ساهم هذا المجرم في قتله . الحمد لله انه فطس كما كل الخنازير الذين قبله والذي سيلحقون به
    الف مبروك لاشراف السويدا انهم تخلصلوا من وصمة عار لحقت بهم بادعائه انه يمثلهم
    قلنا لكم بانهم سيتخلصوا منه عاجلا بعد تصريحه الذي هدد وتوعد السوريين (اسمعوا من هالدقن ) . ليس لانهم احسن منه بل عبر انه فعلا عما ينتظر السوريين من النجس الاكبر صاحب نظرية الشعب ( المتجانس). مبروك مبروك تقبل التهاني في سورية الحرية سورية المجد

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  33. لا حول ولا قوة إلا بالله …. والله الخزينة السورية مو ناقصها مصاريف … يعني من وين حكومتنا الرشيدة بدها تلحق غنم لأهالي الشهداء ؟!
    و هادا الغالي عصامو … ما بتكفي غنمة وحدة للتعبير عن إمتنان الحكومة لشخصو الكريم … لازم يكون مع هالغنمة تيس حتى يكون في جدوى إقتصادية من إستشهادو .
    حسبي الله و نعم الوكيل … ادعولو يا شباب الله يسكنو بفسيح جهنم

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  34. نصيحه من هل الدقن ليدفن جسده نجس في تواليت ال الاسد ليشرب جسده نجاسه ال الاسد

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  41. بنظرة محايدة لوكان قادة الجيش الحر متوحدين والهم قيادة وحدة متل ماغدر الطاغية بشار انويوحد ضباطه لما انهزمت المعارضة بتاريخها ولكن للاسف الف فصيل والف قائد والف داعم والف حرامي ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

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  44. إذا كان الخبر صحيحاً فهو من أجمل الأخبار التي سمعتها مؤخراً, بغض النظر عن “طريقة مقتله”. في النهاية خنزير وفطس.

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  45. لن يتغير الحمار ولو عاش بين الناس او الخيول وهذا حال هذا القتيل المجرم الذي سيلقى حسابه امام رب العالمين بعد ان قتله النظام الذي حارب من اجله القتيل وارتكب ابشع المجازر والجرائم ليستمر المجرم الاهبل في السلطة
    ولحمير الموالاة لن تتعلموا في حياتكم فانتم حمير يركبها النظام ولا يقيم لكم وزناً واذا طال ذنب احدكم قطع النظام رقبته قبل ذنبه

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  46. البارحة كان يهدد الناس ظنا منه أن القوة معه و أن الغلبة له و أنه لن يقدر عليه أحد أما اليوم أصبح في دار أخرى أمره بيد ملك الملوك رب العزة الذي تخضع له المخلوقات كافة من الملك و الأمير إلى العبد الفقير، كان هذا المجرم ينادي على الملأ نفديك يا بشار ها قد فدى بشار بروحه فهنيئا لهما نار جهنم و الحمد لله رب العالمين.

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  47. انفخو و شوف ما أجحشو
    هذا ما حدث مع كلب النظام عصوومة … انتهت مهمته فصفاه النظام
    و هذا مصير كل كلب يخدم كرسي النظام … كنا نتمنى أن يقتل هذا الكلب بيد أحرار السويداء

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  48. طبعا كان عامل أبو عنتر عالسوريين مش عارفان الحمار أنهم رح يصفوه … اذا زوج بشرى قتلوه أنت رح يتركوك يا بهيم فعلا انك هالزبر … بس ضعيف زي الخرقه …. بحفض الصرمايه يا نجس

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  49. أحلى خبر

    عم يسالوني رفقاتي بالشغل ليش مبسوط..ارتاحت الأمة منك يا مجرم وحسابك عند الله. لحتى يجي وقت الحساب أتمنى من البقية أن يتعظوا ويحسبوا حساب اخرتن.

    عاشت سوريا حرة

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  50. يلعنك ويلعن ذقنك ويلعن روحك ويلعن شبيحتك ويلعن معلمك وقائدك ويلعن روحوا وروح حافظ وانيسة ياابن الكلب ياقاتل الاطفال

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  51. والله عرفت من وقت هدد السوريين وكتبت تعليق هون على عكس السير ا انو رح يصفو بعد كلامو واذا التعليق لسا موجود حطو التصفي مو لانو هدد الشوري بس تصفيت حسابات والقط الي مسمينو نمر الي بعدو ورح يصفو قريبا ان شاء الله

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