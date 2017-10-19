ألمانيا : الشرطة تبحث عن امرأة سورية مفقودة يعتقد أنها وقعت ضحية جريمة

طلبت الشرطة في مدينة ميمنجين بولاية بافاريا، في ألمانيا، من يملك أية معلومة عن امرأة سورية يعتقد أنها وقعت ضحية جريمة، التواصل معها.

وقالت صحيفة “شفيبيشه” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المرأة (35 عاماً) غادرت شقة عائلتها الواقعة وسط مدينة ميمنجين في مساء يوم 23 آب، وبعد غيابها ليوم وليلة، تم إعلام الشرطة.

وحتى اليوم، لم تثمر مجهودات الشرطة عن أية إشارة أو معلومات حول مصيرها، علماً أنها تقيم في ألمانيا منذ عدة سنوات.

وتفترض الشرطة بأن المفقودة قد تكون وقعت ضحية جريمة ما، ما دفعها لنشر صورتها، طلباً لأية معلومات عنها.

وطلبت الشرطة من يملك معلومات عن المفقودة التواصل معها عبر رقم الهاتف: 08331100277، أو البريد الإلكتروني: pp-sws.memmingen.kpi@polizei.bayern.de

المصدر : Schwaebische