احتفاء و استقبال ” الأبطال ” لرئيس مجلس الأمة الكويتي الذي ” طرد ” وفداً إسرائيلياً من مؤتمر عالمي ( فيديو )

احتفاء و استقبال ” الأبطال ” لرئيس مجلس الأمة الكويتي الذي ” طرد ” وفداً إسرائيلياً من مؤتمر عالمي ( فيديو )

تداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لدرجة أن اسمه تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في العالم.

وفي المقطع الذي لم تتجاوز مدته 45 ثانية هاجم مرزوق الغانم رئيس وفد إسرائيل ووصفه بـ”ممثل الاحتلال” و “قتلة الاطفال”، أثناء مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137، في روسيا.

وتم تداول مقطع مداخلته حوالي مئتي ألف مرة خلال 24 ساعة الماضية.

ويظهر المقطع لحظة طرد مرزوق الغانم لرئيس الوفد الإسرائيلي قائلا: “اخرج الآن من القاعة إن كانت لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

وصفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي بحماس شديد مما أدى إلى خروج الممثل الإسرائيلي من القاعة.

وغرد المستخدمون دعما للمداخلة وعدوها “لحظة تاريخية” وعبروا عن شكرهم و مدحهم له.

وتجمع عدد من الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، مساء أمس الأربعاء، لاستقبال رئيس المجلس مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، ووصفت وكالة سبوتنيك الروسية الاستقبال بـ “التاريخي”. (BBC – SPUTNIK)