والدة عصام زهر الدين : ” بدو يروح يرجع الجولان عصام .. و أنا أم البطل ” ( فيديو )

نشرت شبكات إخبارية موالية مقطعاً مصوراً يظهر لقاء مقتضباً مع والدة، قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية في دير الزور، عصام زهر الدين، الذي قتل يوم أمس الأربعاء.

وقالت والدة زهر الدين إن ابنها “بدو يرجع الجولان”، مضيفة، وسط نساء يبكين القتيل، أنها “أمل البطل”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية موالية، إن زهر الدين سيدفن في المدخل الرئيسي لمدينة السويداء “ليكون رمزاً ومنارة”، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.