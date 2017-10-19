والدة عصام زهر الدين : ” بدو يروح يرجع الجولان عصام .. و أنا أم البطل ” ( فيديو )

19 أكتوبر، 2017
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نشرت شبكات إخبارية موالية مقطعاً مصوراً يظهر لقاء مقتضباً مع والدة، قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية في دير الزور، عصام زهر الدين، الذي قتل يوم أمس الأربعاء.

وقالت والدة زهر الدين إن ابنها “بدو يرجع الجولان”، مضيفة، وسط نساء يبكين القتيل، أنها “أمل البطل”.

وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية موالية، إن زهر الدين سيدفن في المدخل الرئيسي لمدينة السويداء “ليكون رمزاً ومنارة”، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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18 رأي على “والدة عصام زهر الدين : ” بدو يروح يرجع الجولان عصام .. و أنا أم البطل ” ( فيديو )”

  1. الحمد لله كلب وفطس قال لسوريين نصيحه لاترجعو لان بلد ابوك يآبن الكلب راجعين غصب عنك الله لا يرحمك

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  2. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    هي من عاهراتك ياوطن

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  4. مسكينه هذه المراة اقول لها نعم انت ام مثل اي ام تحب ولدها لاكن ابنك قتل ابرياء و اطفال كثر و دمر بيوت الامنين فلذلك هناك امهاة كثر يبكون اولادهم و اعزائهم و السبب هو ابنك القاتل

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  6. نهنيكي خالتي و عقبال الباقين بجاه عزيز مقتدر.
    دم الاف الاطفال برقبتك و رقبة العبيد من امثالك.
    يحرر الجولان؟
    بسهرات نوادي الظباط مع سارية السواس ولا بجعير علي الديك؟ كل تاريخكم حروب و قتل و تنكيل على السوريين فقط، تفو على شواربكم المفتولة متل شوارب البس المخصي.

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  7. كم من ام ثكلى كان ابنك المجرم سببا في شقائها و تعاستها. وكم من ابن كان ابنك القاتل سببا في يتمه..ابك ايتها المعتوهة على سفاح قاتل دافع عن الظلم و الظالمين و باع أخرته بدنيا غيره. ابك على ابله مأجور اعطوه رخصة لقتل هذا الشعب المسكين. الان بدأت رحلة العذاب و رحلة الحساب عند الملك العادل المنتقم الجبار

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  8. الحقيقه المره ياخالتي إنّو ابنك مجرم سفاح بلا ضمير ولا اخلاق متل البلوعه تصدر منه روائح نتنه روائح الكره والحقد … الى الدرك الاسفلً ولو كنتو فيكم ذره انسانيه وضمير لتبرئت منه كما فعل الكثيرين من اولاياء يلي باعوا ضميرهم للاسد القرد.
    وإنشاء الله والآن عرفنا مكان دفنه بوعدك وعد شرف اني بأقرب فرصه سأبول على قبره النجس
    وانا أطالب القياده الزفت بتسميه تواليتات جامع الأموي باسمه او محارق الزباله

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  9. انشا الله جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا كرمى لعيون الثكالى والاطفال الي كان سببهم هدا الخنزير

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  11. الله يصبرك انتي ام عظيمة بس ابنك كلب وفطس لانو اول شي كم بريء قتل وكم طفل قتل. ابنك ياخلتي كلب وفطس

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  12. الله لا يردوا لشو تبكي شو هو أحسن من يلي راحوا
    ازا ما لقى حدن فيو يرجع ، بس الله لا يردوا
    إلى جهنم و بئس مصير

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  13. لك الحمد ربي إن رؤية أم النافق تبكي على ابنها يبعث في القلب السرور و يعزز في القلب مبدأ العدالة الإلهية و يبعث على التفاؤل حيث أن الظالم مهما علا في جبروته و قوته سيأتي يوم و تخسف به الأرض فيدمر الله عرشه و يشتت شمله، فَلَو عدنا في التاريخ نجد أن هناك دورة حياة للظالمين تبدأ علوا و تكبرا و ظلما و بعدها يأتي الرد الإلهي بإنهاء أمرهم و زلزلة أركانهم، ففي القديم نمرود و فرعون و بختنصر و اليوم بشار و بوتين و غيرهم من الظالمين فالذي دمر الأولين قادر على أن يدمر بشار و زبانيته فالتفائل التفائل.

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  14. ليتك تعلمين ايتها المرأة …..ما فعل ابنك ورفاقه بالبشر والحجر
    كم قتلوا وكم هجروا وكم دماءا سفكوا وكم من ديارٍ هجروا ودمروا
    عن اي جولانٍ تتحدثين ……الدروز هناك في الجولان اذا خيروا لن ولم يعودوا الى هذا البلد…هم اسرائليون اكثر من اليهود يخدمون في الجيش ويتمتعون بجنسيتهم الاسرائيليه لا بل يتفاخرون بها…
    انها مشاعر الأم …موجودة حتى عند الحيوانات
    لكن ابنك شيطان مجرم قذر نتن احمق.

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  15. الله لا يرحمك ولا يرحم كل رفاقه ,, الى جهنم يا رب ,, لك من خلقته عم يشرشر اجرام و سفاله ,, روح الله لا يرحمك الله يجعل مثواك جهنم يارب بعدد كل مظلوم قتل على يدك او بسببك ,,الله كبير , الله يفرجينا فيكم و بذريتكم يوم

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  16. حرق إبنك المجرم قلوب ألاف الأمهات. اليوم حرق الله قلبك وأذاقك من نفس الكأس. إبنك سيخلد في نار جهنم أيتها الحمقاء ومازلت تهتفين بحياة الخنزير الآخر الذي قتله. عليكم من الله ماتستحقون.

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