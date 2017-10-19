” يا حوينتك يا أب يعرب ” .. صور بشار الأسد تتصدر المشاهد الأولى لعملية نقل زهر الدين إلى السويداء ( فيديو )

نشرت مصادر إعلامية موالية مقطعاً مصوراً يظهر اللحظات الأولى لنقل جثة “عصام زهر الدين” جواً، بعد مقتله في دير الزور.

ويظهر المقطع المصور عدداً من عناصر ميليشيات بشار الأسد النظامية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، وهم يحملون زهر الدين خلف صور لرئيسهم.

ومن المقرر نقل زهر الدين إلى السويداء حيث سيتم تشييعه هناك، قبل أن يدفن في مسقط رأسه ببلدة “الصورة الكبيرة”.

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