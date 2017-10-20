البنتاغون يمتنع عن التعليق على ” رفع صور أوجلان في الرقة “

البنتاغون يمتنع عن التعليق على ” رفع صور أوجلان في الرقة “

امتنعت دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن الرد على سؤال حول تعليق وحدات الحماية الكردية صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في الرقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في البنتاغون مع المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية فرانك ماكنزي، اليوم الجمعة.

ووجه مراسل وكالة أنباء الأناضول الأناضول لوايت سؤالاً، جاء فيه: “قوات سوريا الديمقراطية تقدم الرقة التي جرى السيطرة عليها مؤخرا بدعم أمريكي، هدية لزعيم منظمة بي كا كا، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، هل يمكنكم قبول ذلك؟”.

وأجابت وايت قائلة: “نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعمناهم في حربهم ضد تنظيم داعش، والتزامنا الوحيد هو محاربة داعش وسنواصل فعل ذلك”.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أحد قادة “قسد” قال بعد السيطرة على المدينة: “نقدم الرقة هدية لأوجلان”.