البنتاغون يمتنع عن التعليق على ” رفع صور أوجلان في الرقة “

20 أكتوبر، 2017
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امتنعت دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن الرد على سؤال حول تعليق وحدات الحماية الكردية صور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في الرقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في البنتاغون مع المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية فرانك ماكنزي، اليوم الجمعة.

ووجه مراسل وكالة أنباء الأناضول الأناضول لوايت سؤالاً، جاء فيه: “قوات سوريا الديمقراطية تقدم الرقة التي جرى السيطرة عليها مؤخرا بدعم أمريكي، هدية لزعيم منظمة بي كا كا، المصنفة إرهابية من قبل واشنطن، هل يمكنكم قبول ذلك؟”.

وأجابت وايت قائلة: “نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعمناهم في حربهم ضد تنظيم داعش، والتزامنا الوحيد هو محاربة داعش وسنواصل فعل ذلك”.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أحد قادة “قسد” قال بعد السيطرة على المدينة: “نقدم الرقة هدية لأوجلان”.

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رأيان على “البنتاغون يمتنع عن التعليق على ” رفع صور أوجلان في الرقة “”

  1. مافي داعي لاي تعليق .. لانو لو بدون يحكوا الصراحة فمعناها لازم يقولوا : الجرادين هيك بيتصرفوا عموما ومابيطلع شي بالايد .. فالافضل انو ما يعلقوا لانو مافي تعليق دبلوماسي بالقصة .

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  2. امريكا تعرف التعاون بين ايران والقاعدة وتصفه انه سر مفضوح ومع ذلك تحالفها في العراق وتترك لها الحبل على الغارب في سوريا بحجة داعش
    وتعرف ان ما يسمى سوريا الديمقراطية يقودها ارهابيو البي كي كي كما تصنفهم امريكا نفسها (وهم لا يخفون ذلك بل يتفاخرون به ويرفعون صور الارهابي اوجلان جهاراً نهاراً) ومع ذلك نرى انها تزودهم بالاسلحة المتطورة وتساندهم بالطيران ومختلف اسلحتها البرية بحجة داعش
    حسنا انتهت داعش او بقي لها اسابيع معدودة بماذا ستفسر امريكا هذه التحالفات المفضوحة وبوقاحة وما هو حصاد امريكا من وراء ذلك
    ابشر الامريكان انهم يفقدون حلفاءهم الكرماء جدا كأهل الخيليج الذين منحوا ترامب نصف تريليون دولار في ليلة واحدة وسيتجه هؤلاء الى الروس وهذا ما نراه فعلا وابتعدت تركيا عنها والمعروفة بتحالفها القديم مع الغرب ولا ننسى التوتر القائم بين الاتحاد الاوربي والامريكان فهل يصحو الامريكان الى حماقتهم ام سيندمون ويحاولون تخييط الثوب الذي مزقوه بايديهم انا شخصيا اتمنى ان يستمروا هكذا حتى يفقدوا آخر حليف لهم في العالم لان من يثق بامريكا كمن يضع ماءه في الغربال

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