” البيشمركة ” : انسحبنا من كركوك بسبب عدم تكافؤ القوة

” البيشمركة ” : انسحبنا من كركوك بسبب عدم تكافؤ القوة

قال القيادي في قوات البيشمركة، اللواء رسول قادر، إن انسحاب البيشمركة من كركوك أمام الجيش العراقي، جاء بسبب عدم تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة حفظت أرواح ستة آلاف جندي كردي.

وقال في مؤتمر صحفي إن قوات البيشمركة كانت تقاتل ثلاثة دول بمشاركة أمريكا، وإن قرار الانسحاب لم يتخذ مسبقاً، بل اتخذ بعد أن تبين لهم عدم التكافؤ بين الطرفين.

وكشف قادر أنهم خسروا في معركة كركوك 26 جندياً، بالاضافة إلى 67 جريحاً ومفقود.

وفي المؤتمر ذاته، قال قائد اللواء 102، التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اللواء طه محمد: “عندما هاجمونا دافعنا ببسالة وبكل قوتنا إلى أن نفذت الذخيرة، لم يبق لنا مناص سوى الانسحاب”.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة البيشمركة أن قواتها باتت بشكل كامل خارج محافظة كركوك.