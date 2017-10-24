حميدي دهام الجربا : الشعوب تشتكي غياب المفكر عبد الله أوجلان ( فيديو )

قال حميدي دهام الجربا، شيخ قبائل شمر، و”الرئيس المشترك لمقاطعة الجزيرة”، إن منطقة الشرق الأوسط تفتقر لوجود “المفكر” عبد الله أوجلان.

وقال الجربا في لقاء مصور مع وكالة هاوار الكردية، تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أوضاعنا في المنطقة متحركة وهناك أمور متسارعة ومتسارعة، ومن الضروري لقادة المنطقة ومفكري المنطقة، أن يكون عندهم شيء من الحضور في هذه الظروف الصعبة”.

وأضاف الجربا: “من المفروض من دول المنطقة كلها الإقليمية كما هي العالمية، والإقليمية أهم من العالمية، أن تحاول أن تهدئ الأمور، ولا تصعبها، وحل المشاكل، أنا أتوقع سفك الدماء لن يفيد والحروب والانتقامات والأحقاد لن توصل الناس إلى السلام والمراكز الإنسانية والحضارية”.

وتابع: “من أجل هذا كله، والشكوى التي نسمع الآن من كثير من الشعوب ومن أصدقائنا ومعارفنا، غياب المفكر، أنا أستطيع أن أسميه، عبد الله أوجلان، جهل كامل عن وضعه الصحي أو المعيشي”.

ولم يتسن لعكس السير التحقق من تاريخ تسجيل المقابلة مع الجربا، حيث لم تنشر على قناة الوكالة في يوتيوب.