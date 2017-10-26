ألمانيا : السلطات ترفض السماح لعائلة إطلاق اسم مرادف لـ ” الشيطان ” على مولودها

26 أكتوبر، 2017
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رفضت السلطات الألمانية تسمية مولود جديد ” لوسيفر”، خوفا على تهديد مستقبله.

وقال ماتياس غروند، الذي يعمل في محكمة مقاطعة كاسل أن هذا الاسم قد يعرض الطفل للخطر.

وكان موظف البلدية قد رفض تسجيل هذا الإسم في سجل المواليد.

وبعد جلسة محكمة غير علنية اقتنع الوالدان باختيار اسم آخر لمولودهم، حيث سيسمونه ” لوسيان”.

ولو أن الوالدين تشبثا باسم ” لوسيفر” فكان سيتحتم على المحكمة فتح تحقيق لتقرير ما إذا كان الاسم مسموحاً به في القانون الألماني.

الكلمة اللاتينية “لوسيفر” تعني “نجمة الصباح”، ولكن اليوم الاسم هو مرادف للشيطان. وفي التقليد المسيحي، استخدم لقب لوسيفر، كالاسم الصحيح للشيطان.

وفي الثقافة الشعبية فإن لوسيفر مرادف لإبليس أو الشيطان. (Deutsche Welle)

 

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رأيان على “ألمانيا : السلطات ترفض السماح لعائلة إطلاق اسم مرادف لـ ” الشيطان ” على مولودها”

  1. ربما كانوا من عبدة الشيطان فلم منعوهم أليست بلاد الحريات التي يريدونها للعرب

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  2. أتنمى من دول العالم والبشرية جمعاء أي أسم يطلق على المولود الجديد …يعتبر أسم مؤقت حتى سن ثمانية عشرة من العمر…عند ذلك هو يختار لنفسه …الأسم…الذي يحبه ويختاره…حق الإنسان في الحياة كما وهبته الخالق لأي شخص…مع العلم لا للوالدين ولا لأي جهة حكومية له الفصل بتركيبة تصميم الجسد…هؤالاء لم يختر أن يكون اللطفل …عينان..ولا يدان إثنان ولارجلان إثنان ولافتحتا الأنف ولا الفم وكل شيء في الجسد ثنائي والحياة في هذا الكون ثنائي….لا ثالث…في الحياة خلق الله الكائن حر مطلق.ضمن أنظمة وقوانين إلهية مطلقة الحرية…وما يليق بالإنسان…الإختيار….ثم المحبه…كما خلقنا بالمحبة الإلهية المطلقة ضمن حدود الثنائية الكونية المطلقة

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