ازدياد معدل الإنجاب بعد لم الشمل .. صحيفة هولندية : الجيل الثاني من السوريين في هولندا قادم !

ازدياد معدل الإنجاب بعد لم الشمل .. صحيفة هولندية : الجيل الثاني من السوريين في هولندا قادم !

يعمد اللاجئون السوريون لإنجاب طفل بسرعة، عقب وصولهم إلى هولندا، أو قيامهم بلم شمل عائلاتهم.

صحيفة “لايدس داخبلاد” الهولندية قالت، الجمعة (27/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الجيل الثاني من السوريين قادم.

وقال بارت لومان، مدير برامج اليافعين في مركز الخبرات الصحي الوطني، إن غالبية الأطفال يولدون بعد لم الشمل، لكنه لم يعط رقماً محدداً.

ويشكل السوريون مؤخراً المجموعة الأكبر من اللاجئين في هولندا، وبحسب أرقام مديرية الهجرة والتجنيس، فقد طلب اللجوء في هولندا 10604 سوري في 2016، و 27710 في 2015.

وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فإن القادمين الجدد الذين يحصلون على الإقامة، غالبيتهم عشرينيون وثلاثينيون.

وبالنسبة لمعظم السوريين، يقوم الرجل بالمغادرة أولاً ثم يقوم لاحقاً بلم شمل زوجته وأطفاله بطريقة آمنة عبر الطائرة، وقد ارتفعت أعداد الواصلين عن طريق لم الشمل، فبحسب تقرير صادر عن وزارة العدل والأمن، تبين أن القادمين بلم الشمل في النصف الأول من هذا العام ارتفع بنسبة 195%، بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

ولا يستطيع المكتب المركزي للإحصاء أن يعطي أرقاماً لعدد السوريين الذين أنجبوا أطفالاً في هولندا بعد وصولهم.

وقال المتحدث الصحفي باسم المكتب: “نستطيع أن نرى كم هو عدد المولودين، لكن أولئك الأطفال من الممكن أن يكونوا مولودين من لاجئين جاؤوا إلى هولندا في عام 2000”.

وأضاف: “في عام 2016 ولد 1670 طفل لأبوين سوريين، وفي السنة التي قبلها ولد 723 طفل، فالظروف في هولندا آمنة ومثالية لإنجاب طفل، (عكس السير دوت كوم)، وفي بحث سابق علمنا أن إنجاب الأطفال في فترات الاستقرار للاجئ أكبر من الفترات الأخرى”.

وقالت الصحيفة إن اعتبار الإسراع في إنجاب طفل آخر أمراً مرحباً به، يمكن من خلال مقارنته مع جيل الهولنديين المنجبين بكثرة.

وقال بارت لومان، مدير برامج اليافعين في مركز الخبرات الصحي الوطني: “إذا تحسنت الأمور بعد فترة صعبة جداً، وكان المستقبل جيداً، ينمو الإحساس بالأمان، ويكون إنجاب طفل نتيجة لذلك، وكعلامة للثقة في المستقبل”.

المصدر : Leidsch Dagblad