ألمانيا : مطالبات بعدم وضع اللاجئين موضع اشتباه عام بعد ” عملية شفيرين ” .. و لاجئ سوري ينشر رسالة اعتذار و توضيح

ألمانيا : مطالبات بعدم وضع اللاجئين موضع اشتباه عام بعد ” عملية شفيرين ” .. و لاجئ سوري ينشر رسالة اعتذار و توضيح

حذر مجلس اللاجئين الإقليمي من وضع اللاجئين الفارين من سوريا موضع الاشتباه العام، بعد العملية الأخيرة لمكافحة الارهاب في مدينة شفيرين.

وقالت رئيسة المجلس، أولريكه زيمان كاتس: “إن الدرس المستخلص من الحالة الأخيرة، يجب أن يجلنا أكثر تيقظاً”.

وقالت صحيفة “شفيرينر فولكستسايتونغ“، على موقعها الإلكتروني، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه يجب ألا ننسى أن الغالبية العظمى من السوريين أنفسهم قد هربوا من الإرهاب، والآن هم يشعرون بالقلق جراء مثل هذه التهديدات الإرهابية.

وهذا تحديداً ما يشعر به الشاب السوري غياث قهوجي، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي يعيش في شفيرين منذ ثلاث سنوات، حيث يقول: “إن الإرهاب يطال جميع الناس”.

وحين انتشرت الأفكار النمطية والأحكام المسبقة المتعلقة باللاجئين في شبكات التواصل الاجتماعي، بعد اعتقال المتهم السوري في التخطيط لعمل إرهابي، كتب قهوجي في فيسبوك: “نحن آسفون جداً، وقد أزعجنا أن يكون أحد السوريين ينوي فعل مثل هذه الحماقة”.

وأوضح الشاب بعد يوم واحد من هذا المنشور في مقابلة مع الصحيفة، بأنه أراد بمنشوره فعل شيء بمواجهة وضع اللاجئين تحت الاشتباه الجماعي.

وقال إنه والعديد من معارفه، مثلهم في ذلك مثل الألمان، لا يمكنهم فهم قيام الإرهابي البالغ من العمر 19 عاماً، بصنع قنابل في شقته.

يقول قهوجي: “لقد فررنا من الحرب ومن الديكتاتور، ونحن ممتنون لأننا نحيا في أمان في ألمانيا، أعتذر مرة أخرى، أنتم لا تستحقون ذلك”، وتابع: “آمل لا تضعوا كل اللاجئين في سلة واحدة”.

ويعبر الشاب عن تفاجئه جزئياً، بردود الفعل على منشوره في فيسبوك، ويقول: “لقد كانت هناك العديد من التعليقات اللطيفة، وهذا ما أسعدني بشكل كبير”.

بعد الشعور بالريبة الذي كان ينتابه حين ذهب للعمل بعد يوم عملية مكافحة الإرهاب، يقول غياث قهوجي: “لقد كان المناخ في المدينة جيداً جداً، وأضاف “نحن جميعاً نريد أن نعيش معاً بسلام وحرية”.

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