بعد الفضيحة المدوية .. زوجة ” المخرج الممثل ” تصر و تؤكد : زوجي تعرض لمحاولة اغتيال و ما يزال !

بعد الفضيحة المدوية .. زوجة ” المخرج الممثل ” تصر و تؤكد : زوجي تعرض لمحاولة اغتيال و ما يزال !

أصرت زوجة “المخرج الممثل”، السوري محمد بايزيد، على تأكيد مزاعم زوجها بتعرضه لمحاولة اغتيال، رغم المقاطع المصورة التي فضحت فبركته للحادثة.

وزعمت “سماح صافي بايزيد” التي تعرف عن نفسها بأنها مخرجة وكاتبة سيناريو، في تصريحات لصحيفة “غارديان” البريطانية، الجمعة، أن زوجها يتعرض لمحاولة اغتيال مستمرة، وأنه وهي يتعرضان لـ “حملة تنمر” عبر الانترنت.

وقالت للصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير: “زوجي لم يواجه محاولة اغتيال فعلية فقط، ولكنه يواجه عملية اغتيال مستمرة لشخصيته منذ اليوم التالي للحادثة، وحتى الآن”.

وأضافت: “الشخص الذي سرب المقاطع المصورة اقترح فكرة فيلم عن محاولة قتل، ثم حاول لاحقاً ابتزازنا”.

وذكرت الصحيفة أن الكشف عن حقيقة بايزيد، أثار غضب الناشطين المعارضين عبر مواقع التواصل، ونقلت عن الصحافي السوري ياسين سويحة قوله: “العواقب الوخيمة لما فعله هذان الكاذبان المحتالان، هي فتح الأبواب أمام التشكيك بكل شيء”.

ونقلت الصحيفة عن ناشط آخر قوله: “هذه القصص تضر بمصداقيتنا وتتسبب بهزيمة معنوية لكل من يؤمن بالثورة”، في إشارة منهم لضرب مصداقية الرواية الثورية عن انتهاكات نظام الأسد عموماً، وما يحصل في سجونه خصوصاً، سيما وأن بايزيد كان يعزف على ذلك الوتر في فيلمه المنتظر الذي رغب بجمع تمويل له بتلك الطريقة الاحتيالية.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” نشرت، يوم الخميس (2/11)، التفاصيل الكاملة لكيفية إعداد بايزيد لعملية الاغتيال التي يفترض أنه تعرض لها في الحادي عشر من تشرين الأول الماضي.

ونشرت الصحيفة مقاطع مصورة تظهر قيام بايزيد بالتخطيط المستفيض للعملية بهدف لفت الانتباه له ولفيلمه ومحاولة الحصول على تمويل له.

أما مزود الصحيفة بالتفاصيل والمقاطع المصورة، فهو منتج إعلامي حر يدعى “محمد الهندي”، كان بايزيد حاول الاستعانة به لتنفيذ مخططه.

ورغم ما أوردت الصحيفة، إلى جانب كل الجدل والتناقض الذي رافق تصريحات بايزيد والمتورطين معه (بقصد أو بغير قصد)، إلا أن “المخرج الممثل” لم يستسلم، بل استمر بالتأكيد على روايته ونفي كل ما ورد، واعتباره جزء من الحملة التي تستهدفه، والمستفيد الوحيد من ذلك هو النظام، على حد تعبيره.

وقام بايزيد وزوجته لاحقاً بإغلاق صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، فيما نشر الهندي تدوينة تحدث فيها عن تفاصيل خطة بايزيد وكيفية تسجيله للمقاطع المصورة التي أدانته.

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