عبد الباري عطوان : ” طابور طويل من الزوار للقاء السيد نصر الله .. لماذا تكثف إسرائيل غاراتها على سوريا ؟ ” ( فيديو )

عبد الباري عطوان – رأي اليوم: “طابورٌ طويلٌ من الزّوار للقاءِ السيد نصر الله.. لماذا تُكثّف إسرائيل غاراتِها على سورية؟ وهل سَتثأر الجِهاد لمَجزرة النّفق في خان يونس؟ وكيف سَيكون الرّد الإسرائيلي؟ وهل سيُفعّل العاروري المُقاومة في الضفّة؟”