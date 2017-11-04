مسؤول عسكري روسي : المعارضة المعتدلة التي تشكلها أمريكا في سوريا ستنتهي كما انتهى سلفها .. و قواتنا الجوية ستساهم بذلك

مسؤول عسكري روسي : المعارضة المعتدلة التي تشكلها أمريكا في سوريا ستنتهي كما انتهى سلفها .. و قواتنا الجوية ستساهم بذلك

زعم رئيس لجنة الدفاع والامن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، الجمعة، أن “المعارضة المعتدلة التي تقوم اميركا على انشائها بسوريا ستنتهي كما انتهت التي قبلها، وسلاح الجو الروسي سيساهم في ذلك”.

وقال بونداريف لوكالة سبوتنيك الروسية: “المعارضة المعتدلة التي تقوم اميركا على انشائها في سوريا تضم “اسود الشرقية” وغيرهم من العصابات، ستنتهي كما انتهى سلفها، اؤكد لكم. والقوات الجوية الفضائية الروسية ستساهم بذلك بشكل شامل”.