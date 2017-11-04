مسؤول عسكري روسي : المعارضة المعتدلة التي تشكلها أمريكا في سوريا ستنتهي كما انتهى سلفها .. و قواتنا الجوية ستساهم بذلك

4 نوفمبر، 2017
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زعم رئيس لجنة الدفاع والامن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، الجمعة، أن “المعارضة المعتدلة التي تقوم اميركا على انشائها بسوريا ستنتهي كما انتهت التي قبلها، وسلاح الجو الروسي سيساهم في ذلك”.

وقال بونداريف لوكالة سبوتنيك الروسية: “المعارضة المعتدلة التي تقوم اميركا على انشائها في سوريا تضم “اسود الشرقية” وغيرهم من العصابات، ستنتهي كما انتهى سلفها، اؤكد لكم. والقوات الجوية الفضائية الروسية ستساهم بذلك بشكل شامل”.

 

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5 آراء على “مسؤول عسكري روسي : المعارضة المعتدلة التي تشكلها أمريكا في سوريا ستنتهي كما انتهى سلفها .. و قواتنا الجوية ستساهم بذلك”

  2. اي هادول هلي ضلو الزبالة البقايا تبع داعش والنصرة ومن لف حولهما ، هلا امريكا عم تحاول تركزون شوي بركي بصيرو بني ادمينن وخلق بس مابظن يركزو بكرة بيفطسو متل هلي فطسو قبلون

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  5. ايه .. احسن شي .. الصرماية هي الحل الوحيد لابناء هذا الوطن الواحد .. بس مارح يتعلموا ورح يضلوا يطالبوا بحكم كل حارة لوحدها ويحطولها باب .. شعب بغالبية جردونية مخجلة ..

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