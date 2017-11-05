لقاء للتلفزيون الصيني مع متطوعات في ميليشيات النظام : ” المساواة بين الرجل و المرأة عنا بسوريا .. قولاً واحداً ” (فيديو)

لقاء للتلفزيون الصيني مع متطوعات في ميليشيات النظام : ” المساواة بين الرجل و المرأة عنا بسوريا .. قولاً واحداً ” (فيديو)

أجرى التلفزيون الصيني الرسمي لقاءات مع متطوعات في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

ونقلت صحيفة “ستنادارد” البلجيكية، عن التلفزيون الصيني، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الفتيات متطوعات في ميليشيا الدفاع الوطني التي شكلها النظام عام 2012، بسبب نقص الجنود.

وأضافت أن النساء يحصلن على تدريب خاص، بحسب نوعية أجسادهن، حيث أن قويات البنية يتعلمن القتال، أما الأخريات فيتعلمن إزالة الألغام.

الجدير بالذكر أن النظام يعتمد على الفتيات، في معظم الأحيان، للترويج الإعلامي بعيداً عن جبهات القتال، حيث أنهن يظهرن عبر وسائل الإعلام بزي نظيف وأنيق، وبمكياج وإكسسوارات.