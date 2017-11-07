” أزمة متة ” تدفع الناس للوقوف في طوابير للحصول عليها في طرطوس ! ( صور )

” أزمة متة ” تدفع الناس للوقوف في طوابير للحصول عليها في طرطوس ! ( صور )

نشرت صفحات وشبكات إخبارية موالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صوراً تظهر طوابير لمواطنين قيل إنهم يقفون بانتظار الحصول على “علبة متة”.

ويبدو أن أزمة احتكار وفقدان ضربت “المتة” في مدن الساحل السوري، ورغم تأكيدات الإعلام الموالي أن السبب هو التجار، إلا أن محافظ طرطوس، في أحدث تصريحاته، أنكر ذلك، وأكد توزيع 14 طناً من المادة خلال الأيام القليلة الماضية.