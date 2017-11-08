17 مليار دولار خسائر 6 بورصات خليجية منذ “ توقيفات السعودية ”

تكبدت 6 بورصات خليجية خسائر فادحة جاوزت 17 مليار دولار على مدار الجلسات الثلاث الماضية، متأثرة بتداعيات الحملة الصارمة التي أطلقتها السعودية، قبل أيام، لمحاربة الفساد.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، قضى أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وفي أول إجراء للجنة، ذكرت قناة “العربية ” السعودية، نقلا عن مصادر (لم تحددها)، أنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد، فضلا عن عدد من رجال الأعمال.

ووفق مسح للأناضول على أداء 7 بورصات خليجية، سجلت 6 منها خسائر وصلت إلى 17.25 مليار دولار، واستحوذت بورصة الكويت على النصيب الأكبر منها بواقع 7.17 مليارات دولار ثم قطر بنحو 3.72 مليارات دولار.

وجاءت بورصة دبي في المركز الثالث بخسارة 2.9 مليار دولار، ثم السعودية بـ1.6 مليار دولار، وأبوظبي بـ1.43 مليار دولار والبحرين بـ410.2 ملايين دولار.

بينما غردت بورصة مسقط خارج السرب، بعدما نجحت في تحقيق مكاسب سوقية بنحو 112 مليون دولار.

وعلى صعيد أداء المؤشرات، سجلت أسواق الإمارات والكويت وقطر أكبر وتيرة هبوط يومية خلال العام الجاري، مع تعرضها لعمليات بيع مكثفة طالت أداء غالبية الأسهم المتداولة.

ونزل مؤشر بورصة الكويت السعري إلى أدنى مستوياته، منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما تراجع مؤشر بورصة دبي لأدنى مستوياته في أربعة أشهر، وهبطت بورصة قطر صوب أدنى مستوياتها في 80 شهراً.(ANADOLU)