بالفيديو .. خراف تميز وجه أوباما من بين عدة صور !

يعتقد البعض أن الخراف لا تصلح إلا لإنتاج الصوف أو لذبحها وتناول لحمها، وأنها “غبية” و”حمقاء”، لكن دراسة جديدة تُثبت العكس تماماً وتؤكد ذكائها، فقد تمكن عدد من الخراف بعد تدريبهم من التعرف على الوجوه بكفاءة عالية.

ونجح خروف ويلزي جبلي، كما في الفيديو أعلاه، في التعرف على وجوه أربع شخصيات بشرية بارزة، من ضمنها وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والممثلة الإنجليزية وعارضة الأزياء إيما واتسون والممثل الأمريكي جاكوب جيلنهال والصحافية البريطانية فيونا بروس.

وقام الباحثون من جامعة كامبريدج البريطانية بإثبات أن الخراف لديها حس اجتماعي ومشاعر وذاكرة قوية جداً، من خلال تدريب 8 خراف على التعرف على الشخصيات الأربع عند عرض صورهم من جوانب وزوايا مختلفة.

وقام الباحثون بعرض الشخصيات التي تدرب عليها الخراف وشخصيات غير مألوفة بالنسبة لهم، على هيئة صور في شاشتين منفصلتين بجوار بعضهما البعض، وكل شاشة تتضمن مفتاحاً ينقر عليه الخروف عندما يتعرف على وجه الشخصية المألوفة بالنسبة له، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، واعتمد الباحثون على نظام المكافأة لتشجيع الخراف، ففي كل مرة يضغط فيها الخروف على المفتاح الدال على وجه المشهور ويجيب إجابة صحيحة، يحصل على مكافأة عبارة عن صينية طعام، وعندما يفشل في الاختيار الصحيح، لا يحصل على أي شيء.

وبينت نتيجة الاختبار نجاح الخراف الـ 8 البالغ أعمارهم بين 7 و8 سنوات في التعرف على وجوه المشاهير، بمعدل 8 من 10، وتمكن الخراف من التعرف على الوجوه بكفاءة عندما تُعرض من زوايا مائلة أكثر من عرضها وجهاً لوجه.

وهذه الدراسة تبين أن الخراف تتمتع بذاكرة قوية قادرة على معالجة الصور من زوايا مائلة، مقارنة بالبشر، الذين ليسوا بنفس الكفاءة العالية في التعرف على وجوه البشر من الجانب أو من زاوية.

ويظهر الفيديو تجربة خروف ينظر إلى كل الصور ثم يتوقف للحظات للتفكير، قبل اتخاذ القرار والذهاب إلى النقر على مفتاح الصورة الصحيحة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.