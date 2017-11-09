متحدث باسم حزب العدالة و التنمية في تركيا : لم نطلق ” درع الفرات ” من أجل السوريين بل لحماية الولايات التركية الحدودية

متحدث باسم حزب العدالة و التنمية في تركيا : لم نطلق ” درع الفرات ” من أجل السوريين بل لحماية الولايات التركية الحدودية

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، ماهر أونال، أول أمس الثلاثاء، إنّ بلاده لم تطلق عملية درع الفرات من أجل السوريين، بل لحماية الولايات التركية الحدودية مع سوريا.

وذكر أونال في ندوة بعنوان “مستقبل العدالة والتنمية والتجديد السياسي والاقتصادي” بأنقرة، أنه من غير الممكن حماية العاصمة، دون توفير أمن وسلامة الولايات الحدودية، مؤكدا أنّ وجود القوات التركية في سوريا والعراق، سببه ردع خطر التنظيمات الإرهابية، وإبعادهم عن حدود البلاد.

وتابع قائلاً “نستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري دون أي مشاكل، فتركيا تعتبر الميناء الآمن الأخير لهؤلاء الناس، فقد فتحنا أبوابنا للفارين من الموت، وسنستمر في ذلك، وهناك حملات مغرضة للإيقاع بين السوريين والأتراك”.

وأردف في هذا السياق قائلاً “بعض الجهات تقول بأنّ السوريين ينعمون بالعيش في تركيا بينما الجيش التركي يقدّم الشهداء في بلادهم، ولكن على الجميع أن يعلم بأن تركيا لم تطلق عملية درع الفرات من أجل السوريين، بل لحماية حدودنا وأمننا”. (TRT)