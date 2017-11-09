هولندا : إنقاذ ” خروف صغير ” من الذبح في مركز لجوء .. و السجن المشروط للاجئ الذي سرقه !

هولندا : إنقاذ ” خروف صغير ” من الذبح في مركز لجوء .. و السجن المشروط للاجئ الذي سرقه !

حكمت قاضية هولندية، في مدينة سنيك، بالسجن المشروط لمدة أسبوعين، على طالب لجوء ليبي، بسبب سرقته لخروف صغير، من مزرعة للأطفال، تحتوي على ألعاب وحيوانات.

وقالت صحيفة “ليوفاردر كورانت” الهولندية، أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن حراس الحديقة رأوا ليلة الأول من أيلول الماضي، رجلين مع خروف عند السور الخلفي لمركز اللجوء، حيث كان يحاول اللص إدخاله إلى المركز.

وكان الرجلان قد دخلا إلى المركز، إلا أن الحراس اكتشفا أمرهما، فهربا إلى الداخل وأقفلا على نفسيهما في غرفة، ثم جاءت الشرطة واعتقلتهما.

وكان الليبي البالغ من العمر 25 عاماً، قد أنكر كل شيء، أما الآخر، وهو جزائري يبلغ من العمر 29 عاماً، فقال إنه ساعد الليبي بناء على طلب منه لإدخال الخروف إلى مركز اللجوء، معتقداً أن الليبي قد اشتراه.

وقال الجزائري للشرطة إنه لو كان يعرف أن الليبي قد سرق الخروف، ما كان ليساعده.

وفي ممر مركز اللجوء كانت هناك ثلاجة، حيث اعتقدت الشرطة أن الخروف كان سيتم ذبحه وتقطيعه، ثم وضعه في الثلاجة، وذلك قبل أسبوع من موعد عيد الأضحى، الذي كان المركز يستعد للاحتفال به.

وتمت تبرئة الشاب الجزائري، لأن أقواله بحسب القاضية “ماريكه يانسن”، لم يكن من الممكن تفنيدها.

المصدر : Leeuwarder Courant