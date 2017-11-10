تركيا : إرهابي موقوف يعترف بأنه قتل شقيقه لإثبات ولائه لـ ” داعش “

اعترف، عبد الخالق عبد القادر علي، العضو في تنظيم “داعش” الإرهابي، يوم الخميس، أن سبب قتل شقيقه، هو من أجل إثبات ولائه للتنظيم.

وقبضت قوات الأمن التركية الأربعاء على المدعو عبد الخالق عبد القادر علي (47 عاما) وهو عراقي الجنسية، بولاية قيصري وسط البلاد، بعد معلومات استخباراتية تفيد بدخوله إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

ونشر تسجيل مصور لـ “علي” على مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، وهو يقتل شقيقه عبد القادر الشرطي في شمال العراق، بسبب معارضته لأفكار “داعش”.

ونقلت أنباء الأناضول عن مصادر أمنية، أن الشرطة ما تزال تحقق مع عضو التنظيم الإرهابي.

وأكدت المصادر أن علي، اعترف بقتله شقيقه بإطلاق النار على رأسه، وادعى أنه أقدم على هذا الفعل من أجل “إثبات ولائه” للتنظيم الإرهابي.

وأشارت المصادر أن “علي” كان ينفذ أنشطة في منطقة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأضافت أن تنظيم “داعش” أصدر تعليمات للتخلص من الشرطي عبد القادر، بسبب معارضته لأفكاره.

وشددت على أن التنظيم أمر عبد الخالق عبد القادر علي، شقيق الشرطي، بقتل أخيه لاختبار مدى ولائه للتنظيم.

وأفادت المصادر أن الإرهابي “علي”، دخل ولاية هاطاي جنوبي تركيا عبر الأراضي السورية بطريق غير قانوني، قبل عشرين يوما، ومنها انطلق عبر الحافلات إلى ولاية قيصري التي قبض عليه فيها، ووفدت إليها أيضا زوجته وولداه قبل نحو شهرين.

وأمس الأربعاء، قبضت قوات الأمن على “علي”، وتم توقيف ثلاثة أشخاص لديهم ارتباطات معه وهم كل من “يوسف م”، و “صابر ك”، و “محمد ك” بالولاية ذاتها.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، فيديو مصورا دعائيا لداعش، يظهر فيه “علي” هو يطلق النار بمسدس على رأس شقيقه عبد القادر، ويرديه قتيلًا. (ANADOLU)