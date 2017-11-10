تركيا : وسائل إعلام تحتفي بسيدة سورية تتعلم اللغة برفقة طفلتها الرضيعة ( فيديو )

تداولت وسائل إعلام التركية، تقريراً مصوراً، أشادت فيه بإصرار وإرادة شابة سورية لم تمنها طفلتها الرضيعة، من متابعة دراسة الغة التركية، حيث تقوم باصطحابها معها إلى المركز التعليمي، في مدينة ديار بكر، جنوبي البلاد.

وعلقت صحيفة “حرييت” التركية على التقرير، بحسب ماترجم عكس السير، بالقول إن السورية برفين باران البالغة من العمر 25 عاماً، لجأت وعائلتها إلى مدينة دياربكر التركية، وتزوجت قبل عامين، ورزقت بطفلة تصطحبها اليوم إلى دورة تعليم اللغة التركية، “لتتابع بذلك تعليمها وطفلتها جالسة في حضنها”، بحسب الصحيفة.

وتحدثت باران، التي تتقن اللغتين العربية والكردية لوكالة دوغان التركية للأنباء عن الفائدة التي تجنيها من خلال هذه الدورة التعليمية، فقالت: “جئتُ إلى هنا بهدف تعلّم القراءة والكتابة التركية .. المدرسون هنا يشرحون لنا الدروس بشكل مفيد جداً، وأنا مستمتعة في الوقت الذي أمضيه في المركز .. طفلتي صغيرة ولا أستطيع تركها في المنزل بمفردها، لهذا أنا مضطرة لاصطحابها معي إلى المركز يومياً، إلا أنه ليس بالأمر الصعب بالنسبة لي”.

مدير المركز شوكرو جوزال تحدث بدوره للوكالة عن إصرار الطلبة السوريين وجهودهم خلال الدورات المنظمة بالمركز قائلاً: “يلتحق السوريون بالدورات التعليمية التي ننظمها .. لديهم إصرار وعزيمة مدهشة في التعلم، كما أنهم يبذلون جهداً كبيراً .. سنعمل على تنظيم رعاية أطفال الأمهات اللواتي يلتحقن بالدورات لدينا، لنصبح بذلك المسؤولين عن رعايتهم أثناء تواجد الأمهات داخل الصفوف الدراسية”.