مسؤول المكتب الإعلامي لـ ” قوات سوريا الديمقراطية ” يرد على تصريحات مستشار خامنئي : عليك الاهتمام بشؤونك الداخلية

دعا مسؤول المكتب الإعلامي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مصطفى بالي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، إلى عدم التدخل بالشأن السوري والاهتمام بالشأن الإيراني.

واعتبر بالي أن الدور الإيراني في سوريا كما الدور التركي يسيء إلى الشعب السوري.

وقال بالي، اليوم الخميس في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، تعليقاً على تصريحات علي أكبر ولايتي التي توعد فيها بتطهير المناطق الشرقية في سوريا: “نحن نعتقد أن دور، علي أكبر ولايتي، في سوريا لا يختلف عن دور، رجب طيب أردوغان، وكلاهما جهتان أجنبيتان، وغير معنيين بما يحدث في سوريا إلا بما ساهم بالإساءة إلى الشعب السوري، لذلك نعتقد أنه على السيد علي أكبر ولايتي أن يهتم بما هو داخل إيران وليس داخل سوريا”.

وردا على سؤال إذا كان يتوقع مواجهة بين الجيش السوري النظامي و”قسد” في الرقة بعد تصريحات وليد المعلم التي أعلن فيها أن الرقة ستتحرر فقط عند دخول الجيش السوري إليها قال المسؤول الإعلامي: “نحن لسنا خطرا على أحد، ولا نشكل تهديدا لأحد، ولكننا جاهزون لكل الاحتمالات، بإمكان السيد وزير الإعلام السوري أن يتوجه إلى إدلب ويحررها من الجيش التركي على الأقل هم أجانب ونحن سوريون”. (SPUTNIK)