الإعلام الروسي : بيان مشترك لبوتين و ترامب حول سوريا

الإعلام الروسي : بيان مشترك لبوتين و ترامب حول سوريا

نقلت وكالات أنباء روسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقا على بيان مشترك بشأن سوريا بعد حديث مقتضب بينهما خلال قمة أبك في فيتنام.

ونقل عن بيسكوف قوله إن البيان أعد خصيصا لاجتماع الرئيسين في مدينة دانانج الفيتنامية على هامش القمة.

وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، 11 تشرين الثاني، إنه تم إعداد الوثيقة من قبل خبراء البلدين، واتفق عليها وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأوضح، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن البيان أعد خصيصا لاجتماع الرئيسين في مدينة “دانانغ” الفيتنامية على هامش قمة “آبيك”.

واتفق الزعيمان، بحسب الوكالة الروسية، على أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل سوياً لمحاربة “داعش” الإرهابي حتى تدميره بالكامل، وعلى ألا يكون هناك حلا عسكريا للأزمة في سوريا، مؤكدان الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وحث البيان، كل أطراف الصراع السوري على المشاركة بفاعلية في عملية السلام بجنيف، مؤكداً أن التسوية السياسية النهائية في سوريا يجب أن توجد في إطار جنيف.

وأضاف البيان الروسي الأمريكي بشأن سوريا، أن بوتين وترامب دعي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة مساهمتها في مساعدة سوريا في الأشهر المقبلة، مؤكدين ضرورة فتح قنوات اتصال لتفادي الحوادث الخطيرة في الشرق الأوسط.

واتفق بوتين وترامب، وفقاً للبيان، على استمرار مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا بمركز الرصد في عمان بمشاركة خبراء من الأردن وروسيا والولايات المتحدة.