جبهة تحرير الشام تعلن عن ” تفجير مفخخة برتل روسي في جبلة ” .. إعلامي موالي يؤكد و الإعلام الروسي صامت ( صور )

11 نوفمبر، 2017
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أعلنت مصادر إعلامية تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) أن الهيئة فجرت سيارة مفخخة برتل عسكري روسي في جبلة، بريف اللاذقية.

ونقل عن “عبد العزيز المحمود”، المسؤول في “وحدات العمل خلف خطوط العدو” بالهيئة، قوله إنه “تم استهداف رتل روسي مؤلف من عدة عربات وسيارات عسكرية، عصر الجمعة، في منطقة بستان الباشا بجبلة، بسيارة مفخخة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر معارضة لم تسمها أن “سيارة مفخخة مركونة جانب الطريق في قرية بستان الباشا جنوب شرق مدينة اللاذقية استهدفت رتلا لأليات عسكرية روسية، بعد مغادرتها قاعدة حميميم بعد ظهر اليوم الجمعة وهذه أول عملية تفجير يتعرض لها رتل عسكري روسي في سورية وقرب القاعدة العسكرية”.

وأضافت أنه “تم نقل الجرحى والقتلى الذين لم يعرف عددهم الى قاعدة حميميم العسكرية”.

وتعرض “مازن محمد” مراسل تلفزيون بشار الأسد في اللاذقية، لهجوم عنيف، بعد نشره صوراً من موقع الحدث، وتأكيده حدوث ما قال إنه “انفجار إرهابي”

وذكر محمد في منشور له أن “التفجير الارهابي وقع بالقرب من حاجز بستان الباشا و عقب الانفجار شوهد حوامتان في الموقع تقوم بتمشيط المنطقة”.

وأكد في منشور آخر أن الكثيرين كذبوه ونفوا الخبر الذي قام بنشره، إلا أنه كان الوحيد الموجود في موقع التفجير، والصور أصدق دليل على ما قاله.

ونشرت “وكالة إباء” التابعة للهيئة صوراً قالت إنها للرتل وللحظة استهدافه، فيما لم يأت الإعلام الروسي على ذكر شيء مرتبط بالحادثة.

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6 آراء على “جبهة تحرير الشام تعلن عن ” تفجير مفخخة برتل روسي في جبلة ” .. إعلامي موالي يؤكد و الإعلام الروسي صامت ( صور )”

  2. يجب دخول 200 الف جيش حر لتحرير الساحل . الموقع استراتيجي . وينهي تسرب الجراثيم الروسية من الساحل .

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  4. شو يعني ؟؟ تكبييييييييييييييييير .. شو الفائدة من هيك حركات بلا طعمة غير انو الحكومة تحقد عالشعب اكتر وتعامل المواطنين ب”حذر” ويصيروا الكل متهمين بالارهاب حتى تثبت الادانة .. هيك حركات فش قهر وبس .. ولو كان هدول ياللي مسميين حالهم جماعة “تحرير شو ماكان” اول شي لازم يفكروا فيه انو كيف ما يصير قهر زيادة على الشعب .. وعم يعملوا بالعكس تماما .. يعني بمنطق باب الحارة “ايه .. طيب . انا بفرجيك” .. لآ وبعدين بروحوا مؤتمرات على اساس انو هنن بدهم حل سياسي .. خلصونا .. الكل جرادين .. وعايشين بمزبلة ..

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  6. العمليه تمت بنجاح …عقبال الثانيه وسقوط روسيا في المستنقع السوري.وهروبها بلا رجعة

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