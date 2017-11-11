جبهة تحرير الشام تعلن عن ” تفجير مفخخة برتل روسي في جبلة ” .. إعلامي موالي يؤكد و الإعلام الروسي صامت ( صور )

جبهة تحرير الشام تعلن عن ” تفجير مفخخة برتل روسي في جبلة ” .. إعلامي موالي يؤكد و الإعلام الروسي صامت ( صور )

أعلنت مصادر إعلامية تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) أن الهيئة فجرت سيارة مفخخة برتل عسكري روسي في جبلة، بريف اللاذقية.

ونقل عن “عبد العزيز المحمود”، المسؤول في “وحدات العمل خلف خطوط العدو” بالهيئة، قوله إنه “تم استهداف رتل روسي مؤلف من عدة عربات وسيارات عسكرية، عصر الجمعة، في منطقة بستان الباشا بجبلة، بسيارة مفخخة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر معارضة لم تسمها أن “سيارة مفخخة مركونة جانب الطريق في قرية بستان الباشا جنوب شرق مدينة اللاذقية استهدفت رتلا لأليات عسكرية روسية، بعد مغادرتها قاعدة حميميم بعد ظهر اليوم الجمعة وهذه أول عملية تفجير يتعرض لها رتل عسكري روسي في سورية وقرب القاعدة العسكرية”.

وأضافت أنه “تم نقل الجرحى والقتلى الذين لم يعرف عددهم الى قاعدة حميميم العسكرية”.

وتعرض “مازن محمد” مراسل تلفزيون بشار الأسد في اللاذقية، لهجوم عنيف، بعد نشره صوراً من موقع الحدث، وتأكيده حدوث ما قال إنه “انفجار إرهابي”

وذكر محمد في منشور له أن “التفجير الارهابي وقع بالقرب من حاجز بستان الباشا و عقب الانفجار شوهد حوامتان في الموقع تقوم بتمشيط المنطقة”.

وأكد في منشور آخر أن الكثيرين كذبوه ونفوا الخبر الذي قام بنشره، إلا أنه كان الوحيد الموجود في موقع التفجير، والصور أصدق دليل على ما قاله.

ونشرت “وكالة إباء” التابعة للهيئة صوراً قالت إنها للرتل وللحظة استهدافه، فيما لم يأت الإعلام الروسي على ذكر شيء مرتبط بالحادثة.