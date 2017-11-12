زفاف ” أسطوري ” لحفيدة عبد الحليم خدام في باريس يثير غضب السوريين عبر مواقع التواصل ( فيديو )

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة وصور لحفل زفاف باذخ في باريس، لحفيدة عبد الحليم خدام أحد أبرز رموز نظام آل الأسد.

وأثارت المقاطع المصورة غضب المعارضين للنظام، والموالين لبشار الأسد وجيشه وجرائمه، على حد سواء.

واعتبر المعارضون خدام كرفعت الأسد، حيث استفاد وسرق الاثنان أموال السوريين، ثم فروا للتمتع بها في الخارج، فيما هاجم الموالون خدام ووصفوه بـ “الخائن” الذي دفن نفايات نووية وتسبب بأذية البلاد، ثم غادرها، وكأنه عندما قام بفعلته لم يكن أحد أبرز رجال آل الأسد المتحكمين بكل شيء، تحت إشراف رأس الهرم الإجرامي.

والعروس “لارا خدام” (29 عاماً) هي حفيدة عبد الحليم من ابنه جمال وزوجته حنان خير بيك، أما العريس فهو رجل الأعمال اللبناني منيف نعمة (40 عاماً).

وأقيم حفل الزفاف في دار الأوبرا في العاصمة الفرنسية باريس، وارتدت العروس ثوباً من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.