شبيح الجامع الأموي: قم يا عصام زهر الدين و جامع جامع أنتم أهل الله ورجاله.. والجيش سيدوس الصهيونية العالمية (فيديو)

شبيح الجامع الأموي “مأمون رحمة” خلال خطبة الجمعة في الجامع الأموي الكبير بدمشق بتاريخ 10/11/2017 : قم يا عصامر زهر الدين و جامع جامع أنتم أهل الله و رجاله .. و الجيش سيدوس الصهيونية العالمية

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