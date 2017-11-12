شبيح الجامع الأموي: قم يا عصام زهر الدين و جامع جامع أنتم أهل الله ورجاله.. والجيش سيدوس الصهيونية العالمية (فيديو)

12 نوفمبر، 2017
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شبيح الجامع الأموي “مأمون رحمة” خلال خطبة الجمعة في الجامع الأموي الكبير بدمشق بتاريخ 10/11/2017 : قم يا عصامر زهر الدين و جامع جامع أنتم أهل الله و رجاله .. و الجيش سيدوس الصهيونية العالمية

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4 آراء على “شبيح الجامع الأموي: قم يا عصام زهر الدين و جامع جامع أنتم أهل الله ورجاله.. والجيش سيدوس الصهيونية العالمية (فيديو)”

  1. يخربيت ربط الحمار وسابك بس فهمنا وين حاطط المسدس او الروسية تحت الغلابية واو بين فخادك

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  3. عم يبعبع .. عادي كتير .. كل العرب هيك .. يعني جماعة غصبا عنك يا اسد كمان هيك وجماعة تكبير هيك البعبعة شغالة وكلو بهم وجردونية من كافة الاطراف .. هاد بلد لازمو اعادة تأهيل ليصير قريب لبلاد البشر . حاليا هو مو اكتر من مزبلة جرادين ..

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