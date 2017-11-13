السعودية تعلن : اجتماع موسع للمعارضة السورية في الرياض بهدف ” توحيد الوفد المفاوض في جنيف “

السعودية تعلن : اجتماع موسع للمعارضة السورية في الرياض بهدف ” توحيد الوفد المفاوض في جنيف “

قالت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، إن المملكة ستستضيف اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية، الشهر الجاري.

وذكرت الوكالة أنه “انطلاقاً من سياسة المملكة الداعمة لجهود إحلال السلام ومواجهة الإرهاب، واستجابة لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأضافت: “سيعقد اجتماع موسع لها بمشيئة الله في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 6 ربيع الأول 1439هـ، الموافق للفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2017”.